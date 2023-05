Piráty do europarlamentu může vést Ferjenčík, navrhl ho ministr zahraničí

Lídrem kandidátky Pirátů pro volby do Evropského parlamentu má být podle ministra zahraničí Jana Lipavského bývalý poslanec Mikuláš Ferjenčík. „Před časem za mnou přišel Honza Lipavský, že to do evropských voleb chce postavit za Piráty výrazného lídra a nakonec mě přesvědčil,“ napsal Ferjenčík na fóru Pirátů.