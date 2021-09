KOMENTÁŘ: Nebezpečná evropská dieta. Unie se chystá k ekonomické sebevraždě

Na pustém ostrově se ocitnou tři tlouštíci, Američan, Číňan a Ind – a také jeden trosečník ani tlustý, ani hubený, odněkud z Evropy. Z několika palem, které na ostrově našli, vyrobí malý vor. Ale ouha, vor všechny neunese. Musí co nejrychleji zhubnout. Trosečník z Evropy se hubnutí aktivně chopí jako první, přestože nemá moc co shazovat. Ti sádelnatí sledují, co to s ním udělá. Bez jejich zhubnutí se však na vor všichni nevejdou. Má pak Evropanova těžká dieta smysl? Notabene, když jej může i zabít.

Dávají na odiv svoji starost o životní prostředí, ve skutečnosti více než čtyři pětiny doby za volantem jezdí na uhlí, ruský plyn a ruský uran.