Senioři v domovech důchodců umírají steskem, trápí je zákaz návštěv

„Obývají pokoj o pár metrech čtverečních. Často jsou upoutáni na lůžko. Přesto jsou to velmi často stále myslící bytosti. Mají své představy, sny a tužby. Ty se v naprosté většině týkají možnosti kontaktu s blízkými. V době plošného zákazu návštěv leží den co den, hodinu po hodině na lůžku a bez přehánění pouze čekají na smrt. Nemají se na co těšit,“ upozorňuje ostravská lékařka Zuzana Svrčinová.