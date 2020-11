VIDEO: Izolovaní senioři mohou díky virtuální realitě hladit delfíny v moři

S pomocí speciálních brýlí se důchodci projdou třeba po lese, poznají africkou savanu nebo si zaplavou v moři s delfíny.

„Začali jsme si víc zjišťovat na jaře, kdy ta složitá situace nastala, a nyní už máme proškolený personál, který s tím zařízením umí zacházet,“ popisuje ředitelka českobudějovického Domova pro seniory Máj Petra Zimmelová.

Proškolení zaměstnanci se s klienty mohou předem domluvit, kam se chtějí přenést. Pracovník pak dokáže vytvořit prostředí, které je pro seniora příjemné.

„Je tam řada možností od moře přes les až po savanu nebo různá místa po světě. Nastavovat se dá i roční období. Samozřejmě to ale není pro všechny. Používáme to u klientů, kteří jsou schopni pochopit, že to je pouze něco jako hra,“ vysvětluje Zimmelová.

Podle ní je nástroj ideálním způsobem, jak seniorům oživit denní program. Řadě z nich v tomto období chybí především kontakt s blízkými. To se snaží v domově vyřešit videohovory na dálku.

„Jsou teď trochu smutnější a mají obavy. Toto je ale příjemné zpestření. Ti, kteří si to vyzkoušeli, si to chválili,“ těší ředitelku. Té udělala radost i aktivita místní firmy TKP Geo, která službu domovu pro seniory zafinancovala, aby nezatěžovala rozpočet.

Službu dodává českobudějovická firma Virtual Lab, která se věnuje právě aplikacím v oblasti virtuální reality. Ty se snaží využívat i v jiných oborech, jako je sport, školství či zdravotnictví.

„Rozhodli jsme se, že bychom chtěli seniorům nabídnout zpestření jejich dne, aby měli nějakou aktivitu, o které si pak mohou navzájem třeba povídat. Naším cílem bylo přivést je na jiná místa a tím i na jiné myšlenky,“ říká jednatel Leoš Kubíček.

Dnes společnost službu poskytuje v domovech v Jihočeském, Středočeském či Pardubickém kraji a dalších místech.

„Těch aplikací je celá řada. V případě podmořského světa si mohou lidé vybrat, s kým si zaplavou. Například delfínům je tam možné házet kroužky nebo je hladit. To je asi nejoblíbenější věc, protože v tomhle případě můžete do toho prostředí zasáhnout. Trénuje se díky tomu i jemná motorika a další schopnosti,“ uvádí Kubíček.

„Kromě toho můžeme seniory zavést do lesa k srncům a zajícům nebo je vezmeme do savany k žirafám. Velmi pozitivní efekt má pak aplikace, která funguje přes Google Earth, kde je možné si projít skutečná existující místa. Zjistili jsme, že se více než polovina seniorů chce vracet na místa, kde už byli. Díky tomu se jim obnovují nervová spojení, vybavují si a vypráví příběhy a trénují mysl,“ líčí Kubíček.