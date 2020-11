Začíná plošné testování v domech seniorů. V řadě míst chybí zdravotníci

První testování by se mělo uskutečnit nejpozději do sedmi dnů, tedy do příští středy.

V Česku přibývá nakažených seniorů. Jejich podíl mezi pacienty s covidem roste. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného se průměrný věk nemocných s koronavirem, kteří se dostávají do nemocnic, zvýšil už na 70 let z dřívějších 65. U starších lidí mívá nákaza horší průběh, víc je také obětí. V domovech má infekci odhalit a jejímu šíření bránit právě spuštěné plošné testování.

Testy zařízení obvykle ještě nemají. Podle ministra Blatného je dodavatelů víc a testovací materiál by po republice měla distribuovat společnost Avenier, která má síť očkovacích center. Testování budou pak provádět zdravotníci.

Odbory a asociace poskytovatelů sociálních služeb poukazují na to, že zdravotnický personál, který má testy provádět, v domovech často chybí.

Řada pracovníků je v karanténě, na nemocenské či se školáky doma na ošetřovném. Podle ministra domovy musí testování zajistit. Pokud vlastní zdravotníky nemají, mají využít své smluvní doktory.

Pracovníci v domovech by také měli dostat respirátory s označením FFP2. Stát jim pošle ze svých rezerv na měsíc tři miliony kusů. Podělit by se o ně mělo zhruba 90 000 zaměstnanců. Materiál začnou podle ministryně práce Jany Maláčové v úterý rozvážet hasiči do krajských distribučních center.