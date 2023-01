Soud s Ferim začne na sv. Valentýna. Čelí žalobě ze dvou znásilnění a pokusu

Kauza Dominika Feriho Poslancem byl Feri zvolen v roce 2017 ve svých 21 letech jako nejmladší člen Poslanecké sněmovny, o měsíc a půl překonal předchozí rekord komunistky Kateřiny Konečné z roku 2002. Zvolen byl díky preferenčním hlasům z posledního místa pražské kandidátky, zakroužkovalo jej tehdy na 15 000 voličů. Ve Sněmovně působil mimo jiné v ústavně-právním výboru, byl také místopředsedou poslaneckého klubu TOP 09. Patřil k nejviditelnějším českým politikům na sociálních sítích. Do politiky Feri, který má po otci etiopské kořeny, vstoupil už jako osmnáctiletý student – ještě jako nestraník kandidoval v roce 2014 za TOP 09 v komunálních volbách v Teplicích a po odstoupení lídra kandidátky se stal zastupitelem města a následně i radním.

Od loňského května Feri čelí podezření ze sexuálního obtěžování a násilí. V článku, který 25. května 2021 zveřejnily Deník N a web Alarmu, se objevila svědectví o nevhodném chování od řady žen. Některé tvrdí, že s nimi Feri měl sex, i když to výslovně odmítly. Další se svěřily, že se z nich snažil vylákat nahé fotky či je veřejně dehonestoval. Politik v reakci odmítl tvrzení, že se dopustil sexuálního násilí, omluvil se ale za „nevhodné“ či „nepatřičné“ chování v některých situacích.

Z TOP 09 Feri vystoupil loni 28. května poté, co jej strana vyzvala, aby své členství přerušil, než se prošetří jeho údajné násilné činy. Oznámil také rezignaci na poslanecký mandát a svůj úmysl nezúčastnit se říjnových sněmovních voleb, ve kterých měl kandidovat na čtvrtém místě pražské kandidátky koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL). Uvedl, že se místa poslance vzdal proto, že nechce, aby podle něj lživé a manipulativní články v médiích poškozovaly jeho nejbližší okolí a kolegy. Nařčení se hodlal bránit soudní cestou.

Policie loni na začátku června zahájila v případu Feriho úkony trestního řízení. Exposlance se na začátku července zastal prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro Mladou frontu DNES. Zeman uvedl, že má na kauzu podobný názor jako jeho někdejší prezidentský protikandidát Karel Schwarzenberg. Čestný předseda TOP 09 už dříve v rozhovoru pro iDNES.cz řekl, že o Feriho údajně nevhodném chování nikdy nic neslyšel. „A co je sexuální obtěžování? Že se pětadvacetiletý kluk snaží holku dostat do postele a opačně, bylo vždy považováno za normální. Tak prosím nebuďme pokrytci,“ dodal.

Letos 8. března policie oznámila, že obvinila Feriho ze znásilnění. V případě odsouzení mu hrozí až deset let vězení, protože je stíhán i pro trestný čin znásilnění spáchaný na dítěti. V tomto případě jde o osobu, která dovršila sedmnáctý rok věku, informovala pražská policie. Feri Deníku N řekl, že proti stíhání podává stížnost a chce prokázat svou nevinu.

Policie 20. října oznámila, že navrhla obžalovat Feriho ze tří případů znásilnění. „Kriminalisté ukončili vyšetřování případu a na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 3 zaslali návrh na podání obžaloby pro tři případy znásilnění,“ napsala policie na Twitteru a připojila své loňské sdělení na této sociální sítí, že se začala zabývat informacemi k Ferimu z médií.