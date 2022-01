Odklad části stavebního zákona chce vláda projednat zrychleně, uvedl Bartoš

„Pouze se pozastavuje vznik toho superúřadu, protože ho prostě nechceme, je to nesmysl. Předpokládám, že bych to mohl předložit přes vládu,“ uvedl Ivan Bartoš s tím, že by šlo o návrh projednaný ve zrychleném řízením. „Protože to je skutečně drobná změna,“ dodal.

Část stavebního zákona, se kterým pětikoalice nesouhlasí, se týká vzniku krajských stavebních úřadů, které mají spadat pod Nejvyšší stavební úřad. Chtějí jej proto o rok odložit. Povolování běžných staveb, rodinných domů, garáží nebo třeba bytů by se mezitím řídilo dosavadní právní úpravou.

„Nechci, aby stát plýtval penězi, aby se připravovalo něco, co se nestane,“ zdůvodnil svůj názor rozhodnutí Bartoš. Doplnil, že koalice chce nechat tuto kompetenci na obcích. Opozice v podobě ANO a STAN podle něj nedodržela domluvu.

Poslanci však v pátek na návrh Bartošovy předchůdkyně na postu ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové přerušili projednávání tohoto odkladu do 1. března. Návrh Dostálová zdůvodnila tím, že není možné myslet vážně slova předkladatelů o konstruktivní debatě, když nejsou definitivně zvoleni všichni členové poslaneckých výborů.

„Nám se to zdálo férové, protože se to pak nemůže stát nástrojem nějakého vydírání,“ řekl o rozhodnutí stran hlasovat o odložení projednávání odkladu účinnosti bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. „Nebudeme handlovat pozice ve Sněmovně za takzvanou poslušnost nebo za zákony, k tomu jsme nebyli zvolení,“ doplnil.

Farský si má vybrat

Bartoš se v Otázkách Václava Moravce vyjádřil i k situaci kolem poslance za hnutí STAN Jana Farského. Uvedl, že o jeho plánovaném pobytu v USA se dozvěděl až z Twitteru. „I pro mě to bylo překvapením,” řekl.

Optimálním řešením by podle něj bylo, aby za něj na post poslance nastoupil náhradník, nebo aby se Farský stipendijního pobytu v zahraničí vzdal. „Uvidím, s jakým řešením přijde hnutí STAN,” řekl s tím, že o věci bude s koaličním partnerem jednat.

Vyjádřil se také ke kauze peněžitých darů, které obdrželo hnutí STAN. MF DNES dříve upozornila, že statisícové až dvěstětisícové sumy posílaly firmy, které vlastní stejní lidé. Během dvou měsíců straně takto rozdrobeně firmy z Kypru poslaly přes tři miliony korun.

„Je na místě, což zaznělo i od Víta Rakušana (předsedy STAN, pozn. red.), aby tyto případy projednali a ty peníze, pokud mají takový původ, vrátili,“ řekl. Doplnil, že provádět kontrolu dárců je důležité.

Hnutí už dříve uvedlo, že dary, které dostalo, pocházejí výhradně od firem se sídlem v Česku a s dohledatelnou vlastnickou strukturou. Ohradilo se vůči spekulacím o darech i o tom, že by se někdo mohl jejich prostřednictvím snažit o ovlivňování politického rozhodování.