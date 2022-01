Hnutí ANO se probralo, mluvit umí i někdo jiný než Babiš, řekl Rakušan

Místopředsedkyně Sněmovny Jana Mračková Vildumetzová by Babiše podpořila, uvedla v neděli na CNN Prima News.

„Jsem rád, že se hnutí ANO probralo. Dříve ho reprezentovali jen Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek. Teď ukazují, že také umějí mluvit. A to je dobře, zasloužíme si tvrdou opozici,“ prohlásil Vít Rakušan s tím, že se na vládní střety těší.

Rakušan například připomněl, že místopředsedkyně Sněmovny Jana Mračková Vildumetzová 29. prosince vyčítala nové vládě, že je v regionech málo očkovacích míst. „To jsme byli ve vládě dvanáct dní. Já se musím smát,“ reagoval Rakušan. Reagoval tak na smršť tweetů, které v poslední době psala právě Vildumetzová.

Hnutí ANO v poslední době také několikrát prohlásilo, že chce být tvrdou a konstruktivní opozicí. Mezitím má předseda ANO Andrej Babiš ukazovat vlídnější a smířlivější tvář, jelikož chce ve svém novém obytném voze od února obrážet Českou republiku. Diskutuje se o tom, že si tak připravuje půdu pro prezidentskou kampaň.

„Babiš chce na Hrad, všichni to víme,“ řekl Rakušan.

Seznam profesí, pro které by platila pracovní karanténa, vláda předloží v pondělí

Ministr vnitra Vít Rakušan v Partii také oznámil, že v pondělí předloží Ústřednímu krizovému štábu návrh seznamu profesí, na které by měla dopadat pracovní karanténa. Očekává, že nad návrhem se uskuteční debata i s hejtmany. Lidé z vybraných profesí, kterým by v práci vyšel pozitivně antigenní test, by mohli i nadále chodit do práce.

Smyslem pracovní karantény je zajištění fungování státu i za situace, kdy v karanténách skončí velký počet lidí. Podle dřívějšího vyjádření šéfa Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by se mohla týkat i klíčových dodavatelů - například prádelen, které perou pro nemocnice, nebo řidičů, kteří rozvážejí potraviny od výrobců. Zařazeni by v ní mohli být i pracovníci v provozech, které nelze přerušit jako vysoké pece nebo zemědělské provozy pečující o zvířata.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek zmínil také pracovníky v sociálních službách, školství či zdravotnictví.

Válek očekává, že výrazný nástup vlny omikronu se projeví zhruba od 16. ledna a opět poleví ve druhé polovině února. USA nebo některé západoevropské státy hlásily v souvislosti s omikronem problémy s dopravou či dalšími oblastmi, kde kvůli velkému počtu nakažených a lidí v karanténě chybí pracovníci. Právě na takový výpadek se chce vláda připravit pracovními karanténami.

Rakušan se vyjádřil také k současným pravidlům, která platí pro restaurace, bazény nebo fitness provozovny. Návrat režimu O-T-N, tedy, že by člověk mohl jít do restaurace i s platným PCR testem, by byl podle vyjádření ministra vnitra a šéfa STAN „nemístným rizikem“.

Před volbami přitom návrat PCR testů jako jedné z možnosti prokázání platného certifikátu opoziční strany slibovaly, když kritizovaly Babišovu vládu, že uznávání PCR testů škrtla a po vzoru Německa a Rakouska zavedla režim O-N (očkování nebo vyléčení z nákazy).