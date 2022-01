Prádelny: nezbytnost pro chod země. Pracovní karanténu řeší krizový štáb

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Pracovní karanténa souvisí s tím, že od 17. ledna budou mít všichni zaměstnanci povinnost testovat se dvakrát týdně antigenními testy. V případě pozitivity půjdou na pět dní do karantény, přičemž tento režim by měl fungovat dva až tři týdny. Lidé z vybraných profesí, kterým by v práci vyšel pozitivně antigenní test, by však mohli pracovat i nadále.

Rakušan hodlá definovat profese, u kterých by to bylo možné. V této souvislost zmiňoval zajištění bezpečnosti, sociální či zdravotní péče, ale také provoz v elektrárnách či vodohospodářství nebo také práci firem, jež sváží odpad.

Podle vyjádření šéfa Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by se pracovní karanténa mohla týkat i klíčových dodavatelů - například prádelen, které perou pro nemocnice, nebo řidičů, kteří rozvážejí potraviny od výrobců.

Zařazeni by v ní mohli být i pracovníci v provozech, které nelze přerušit - jako vysoké pece nebo zemědělské provozy pečující o zvířata. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek dříve zmínil také například i pracovníky ve školství.

ÚKŠ minulé pondělí zadal zástupcům kritické infrastruktury úkol vypracovat do čtvrtka režimní opatření pro situace, kdy by jejich zaměstnance ve větší míře zasáhla nákaza omikronem. Rakušan k tomu uvedl, že na návrh, který dnes projedná štáb, by mohla ve středu reagovat vláda nutnými opatřeními.

Kritickou infrastrukturou jsou prvky, u nichž by narušení jejich funkce mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatel, zdraví lidí či ekonomiku. Mezi její typické prvky patří elektrárny, přehrady, letiště nebo telekomunikační sítě, ale také strategické finanční instituce a státní úřady.

Válek očekává, že výrazný nástup vlny omikronu se projeví zhruba od 16. ledna a opět poleví ve druhé polovině února. USA nebo některé západoevropské státy hlásily v souvislosti s omikronem problémy s dopravou či dalšími oblastmi, kde kvůli velkému počtu nakažených a lidí v karanténě chybí pracovníci.