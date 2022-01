Premiér míří na Slovensko. Cestou se zastavil na jihu Moravy v nemocnicích

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Nejdříve se Petr Fiala zastavil v Uherskohradišťské nemocnici. Tam jednal s vedením.

„Byl jsem tady už před rokem a půl a teď jsem chtěl vidět, jak si okresní nemocnice tohoto typu s covidem poradila. Byl jsem se podívat na gynekologii, což je třeba oddělení, které musí fungovat i v době covidu. Musím říct, že můj dojem je výborný. Je to přímo ukázková okresní nemocnice,“ prohlásil Fiala.

Také zopakoval, že u nových případů pozitivně nakažených lidí začíná převažovat nová varianta omikron a vláda se snaží na to být připravená.

Poté se premiér přesunul do Brna, kde i s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem navštívili zařízení SurGal Clinic, v němž otevřeli Centrum zobrazovacích metod. Nakonec zamířili do Fakultní nemocnice Brno, kde Válek působí na klinice radiologie a nukleární medicíny. Po jednání s tamním vedením nemocnice a prohlídkou oddělení intenzivní péče a kliniky ARO je na 14.15 hodin naplánovaná tisková konference.

Dosud není jasné, kterých profesí by takový režim karantény, při němž by lidé mohli chodit do práce i v případě pozitivního antigenního testu, týkal.

Premiér Fiala dnes v Uherském Hradišti uvedl, že o pracovní karanténě se ještě jedná, ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) bude jednat s hejtmany, Ústřední krizový štáb se seznamem profesí, jichž by se pracovní karanténa mohla týkat, zabývá dnes.

„Je potřeba to nastavit tak, abychom neochromili chod státu, pokud nastane nějaký prudší nárůst případů s variantou omikron, a současně abychom zabezpečili zdraví lidí. Budeme hledat rozumné řešení,“ uvedl Fiala.

Odborníci podle něj očekávají největší nárůst počtu případů v druhé polovině ledna, varianta postupně začíná převažovat u nových případů.

Fialu přijme Čaputová i premiér

Petra Fialu čeká i první zahraniční cesta v roli předsedy vlády. V úterý zamíří na Slovensko, které už se stalo tradiční zemí pro první zahraniční cesty českých premiérů.

V Bratislavě se setká s šéfem slovenské vlády Eduardem Hegerem. Jejich jednání by se mělo týkat bilaterální spolupráce, ale i regionálních a evropských otázek. Fialu přijmou i prezidentka Zuzana Čaputová a předseda slovenského parlamentu Boris Kollár.

Válek i Fiala z Brna pocházejí. Premiér už do města na pracovní návštěvu zavítal na konci listopadu. Se stranickou kolegyní a primátorkou Markétou Vaňkovou jednal o vývoji pandemie, o situaci v nemocnicích, domovech pro seniory a ve školských zařízeních.