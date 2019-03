Utrpení v kolonách začíná. Části dálnic se rozšíří na tři pruhy

Ve špičce tak komunikace pojme více aut a bude to pro řidiče mnohem pohodlnější. „Ano, tam se počítá se třemi pruhy,“ potvrdil MF DNES v úterý ministr dopravy Dan Ťok. Rekonstrukce D11 už běžela loni, teď pokračuje druhým rokem, má ji na starosti Skanska.

Háček je v tom, že kýžené tři pruhy nebudou hned, protože Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na to ještě nemá potřebná povolení. Dálnice na to ale už po aktuální rekonstrukci připravená bude.

Silničáři proto podle informací MF DNES zvolí šalamounské řešení a nejdřív nechají vyznačit bílou barvou dva pruhy v každém směru. Až si potřebné papíry vyběhají, dálnice se přeznačí a najednou bude mít tři pruhy v každém směru. To by se mohlo stát asi do dvou let.

Dobrou zprávou je, že podle plánu se časem na tři pruhy rozšíří u hlavního města i ústecká dálnice D8, boleslavská dálnice D10, a pak i D1 u Brna. Hradecká dálnice však bude první.

Sezona kolon začíná

Kromě oprav D11 začíná díky dobrému počasí i letošní etapa modernizace D1, a to už tento víkend u Mirošovic a u Soutic. Pokud cestujete pravidelně po opravované D1 a popojíždíte tam, nervujete se a vyhlížíte konec kolony, vaše sezona právě začíná.

Stavbaři začnou o víkendu rozmisťovat značení na nově opravovaném úseku Mirošovice–Hvězdonice, který měří 7,7 kilometru. „U Mirošovic jsme už loni dělali přípravné práce. Ale jinak se jezdilo volně. Už se tam naváží dopravní značení. Určitě zachováme i tady průjezd ve dvou pruzích v obou směrech a v první fázi tam ani nebude zúžení, protože budeme pracovat v odstavném pruhu,“ slibuje mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Jan Rýdl.

Na začátku oprav vždy dělníci rozestavují značky a musí dálnici částečně uzavřít minimálně na pár hodin. O víkendu se začne pracovat ještě na dalším kousku mezi Souticemi a Loktem. Ten leží ještě ve středních Čechách a jeho součástí je i jeden z mostů přes nádrž Želivka.

Letos by chtěli silničáři zahájit opravy na všech zbylých úsecích D1, kde se dosud nekoplo. Pořád chtějí držet termín zprovoznění nové dálnice D1 v roce 2021. To znamená, že letos a napřesrok už by byly všechny části D1 buď hotové, nebo rozestavěné. „Samozřejmě to naše snaha je. Chceme, aby se modernizace už dokončila,“ potvrdil záměr ministr dopravy Dan Ťok.

Možné je to i díky tomu, že silničáři 22. února konečně získali pravomocné stavební povolení na úsek Koberovice–Humpolec, které napadli vlastníci pozemků, podali takzvaný rozklad a příprava stavby jednoho jediného úseku se tak zastavila a vše se protáhlo na čtyři roky.

Námitky ekologů už jsou ale vypořádány. „Tam, kde se Děti Země zúčastnily řízení, už ministerstvo může stavět,“ potvrdil i předseda hnutí Děti Země Miroslav Patrik.

Doposud se investor chtěl vyhnout situaci, kdy by byly rozestavěny dva sousední úseky a řidiči by museli jet v úzkém zúžení osmdesátkou neúnosně dlouho. Nyní se však možná bude opravovat souvislý kus o délce 23 kilometrů nedaleko Humpolce.

Úsek po vyhozené firmě

Největším problémem dálnice je momentálně část mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem. Právě tam doprava zkolabovala v prosinci, protože ji stavební firma opravovala na sněhu a včas neopustila před zimou.

Kolony tam v jednu chvíli dosahovaly délky 35 kilometrů a ministr dopravy Dan Ťok s ředitelem ŘSD Janem Kroupou si po vzniklém kolapsu jen tak tak zachránili kůži.

Ze stavby pak vyhodili skupinu tří stavebních firem a momentálně hledají jinou. „Čekáme na znalecký posudek, v jakém stavu je nyní tento rozestavěný úsek. Pak budeme hledat způsob, jak nové firmě zadat zakázku rychlejší cestou, než je standardní výběrové řízení, které trvá čtyři až pět měsíců,“ dodal Rýdl.

V případě úspěchu by pak podle něj nová firma mohla nastoupit třeba už v dubnu a zkusit dohnat zpoždění v harmonogramu.