Silničáři: Máme sypat, tak sypeme. D1 na Vysočině osolili jako nikdy dřív

Daniel Beneš z brněnských Židenic jezdí po dálnici D1 do Prahy za prací. Třikrát týdně, už šestnáct let. A celé roky čeká, kdy ji projede bez jediné komplikace.

„Ještě se nestalo, abych těch dvě stě kilometrů projel bez jediného zpomalení, jediného zúžení nebo dopravu nekomplikovala nehoda. Nejhorší je vždy první cesta v pondělí a poslední v pátek,“ popisuje Beneš, nákupčí sanitárního materiálu.

Život na dálnici D1 je vlastní svět. Na odpočívadlech a předražených pumpách tráví víkendy přetažení kamioňáci, spí v autech Bulhaři, Rumuni, Maďaři, v létě tudy proudí tisíce lidí na dovolené, po Novém roce se zase Rusové a Ukrajinci vracejí domů slavit pravoslavné Vánoce.

Minulý pátek hodinu před půlnocí, na dálnici D1, čtyři kilometry před sjezdem na Humpolec vešlo v platnost nové dopravní omezení. A silničáři začali odvážet provizorní betonová svodidla, která zužovala dopravu do dvou užších pruhů. Stavební firma tu s opravou dlouhé měsíce vůbec nezačala. Po komplikacích před koncem roku ji Ředitelství silnic a dálnic vyhnalo a rozhodlo se, že svodidla nechá odstranit.

„Občas někdo utrousí, proč má platit za dálniční známku, když je to tady jedno velký parkoviště,“ říká brigádnice na dálniční benzince u Humpolce. „Já se jim ani nedivím,“ přidá se její o poznání starší kolega. „Já třeba dálniční známku nemám,“ překvapí. Po déjedničce by to měl do práce z domova z Kletečné, vzdálené asi patnáct kilometrů, mnohem blíž, ale on raději volí cestu zadem – lesem, kolem polí a luk.

„Vždyť to každou chvíli stojí,“ vysvětluje, „a hlavně řidičům nic neříká omezení rychlosti na osmdesát, to je o život tady,“ dodá. „Člověk se ani nemusí dívat na kalendář, aby věděl, že je zrovna neděle. To je tady hrozný frmol. V pátek je provoz o hodně slabší,“ říká.

Benzinka, kde oba pracují, je ve směru z Brna na Prahu jen jeden kilometr od místa, kde v uplynulém týdnu Ředitelství silnic a dálnic poněkud zdlouhavě odstraňovalo betonová svodidla, aby byla cesta širší a snadněji průjezdná.

Stavební firma, která měla zdejší úsek opravit, v těchto místech jen zúžila dálnici a na práce jinak nesáhla. Právě v zúžení se často stávají nehody, které pak dálnici ucpou. ŘSD ji proto opět rozšířila.

Řidiči aut na dálnici, kteří situaci už znají, s ní vlastně počítají. Stejně jako Daniel Beneš, který jakmile se dálnice zastaví, odstaví auto na prvním odpočívadle či pumpě a jde pracovat. „Vždycky si říkám, že alespoň zdržení využiju tak, že vyřídím e-maily a odpovím na zprávy,“ vysvětluje Beneš.

Tentokrát komplikace na dálnici začaly před týdnem o páteční noci. Po deváté hodině se na dálniční ceduli rozsvítilo upozornění: „km 95–91 provoz jedním pruhem, zpomal“. Vzápětí dorazilo oranžové auto silničářů, kteří za jízdy stavěli kužely tak, aby dva jízdní pruhy zúžili v jeden a za kužely měli jejich kolegové dost místa, aby mohli nakládat a odvážet betonové zátarasy. Práce měly začít hned. Jenže nezačaly.

Máme sypat, tak sypeme

„Je předpoklad sněžení,“ odpověděl o dvě hodiny později mluvčí ŘSD Jan Rýdl na dotaz reportéra MF DNES. „Práce začnou v sobotu asi v šest hodin ráno,“ dodal. Kužely však na dálnici zůstaly přes noc. ŘSD tak paradoxně udělalo to, co kritizovalo na stavební firmě – omezilo dopravu, ale dělníky nechalo doma.

Sněžilo jen mírně a sypače projížděly čtyřkilometrový úsek jako žádný jiný. „Máme úkol sypat, tak to děláme,“ houkl z okna řidič sypače na stanovišti u Humpolce a vyrazil. S ním další čtyři. Projeli vymezeným úsekem a na nejbližším výjezdu z dálnice sjeli, v opačném směru na ni zase najeli a tak pořád dokola. Celou noc. Sůl sypali v neobvykle silném proudu.

„Takhle černá ta silnice v zimě nikdy nebyla,“ poznamenala na vedlejší cestě jedna z místních žen, kterou tam vylákaly z dálnice avizované práce na dálnici.

Bez zimních pneumatik

Právě v úseku dálnice vedoucím Vysočinou jsou problémy se sjízdností silnice nejčastěji. Většinou ji zablokují kamiony, které nevyjedou byť malá stoupání a zůstanou stát.

„Většina kamionů má celoroční pneumatiky a je potřeba si uvědomit, že jen na jedné hnané nápravě, což je povinnost. Obouvat kamion kompletně na zimní pneumatiky není myslitelné, protože jakmile pak přijede do teplejších regionů, na suchu vzorek rychleji ubývá. Proto se používají tyto univerzální pneumatiky,“ říká jeden z řidičů kamionu Tomáš Hrnčíř ze Strakonic.

Mluvčí sdružení dopravců Česmad Bohemia Martin Felix k tomu dodává, že i kdyby kamiony měly kompletně zimní pneumatiky, nebude to pro situaci na silnicích spásou.

„Z kamionu nikdy nebude SUV a ani pneumatiky to nevyřeší. Problém s jejich adhezí bude vždy, je potřeba si uvědomit, že kamion má jednu hnanou nápravu a váhu čtyřicet tun. Teď cestáři ukázali, že když pořád dokola jezdí, odklízejí sníh a solí, jde silnici udržet sjízdnou,“ dodal Felix.