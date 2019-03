Na D1 začíná oprava dalších úseků, omezení budou u Meziříčí i Beranova

První práce zahájí stavební firmy mezi oběma meziříčskými sjezdy v pátek v 18 hodin. „Modernizace bude zahájena pracemi ve středním dělícím pásu,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Studecký.

Dělníci začnou stahovat provoz do jednoho jízdního pruhu. Směrem na Prahu budou auta jezdit jedním pruhem do nedělního odpoledne. Provoz na Brno bude v jednom pruhu veden od pátečních 20 hodin do nedělní půlnoci.

Přestavbu skoro šesti kilometrů D1 u Velkého Meziříčí zajistí firma Metrostav, dokončit ji má do dubna 2021. „Cena stavby je podle smlouvy 1,583 miliardy korun bez daně,“ uvedlo ŘSD. Součástí modernizace bude i oprava mostu Vysočina, nejvyššího na celé D1.

Mezi Velkým Beranovem a Měřínem se budou stavební dělníci na dálnici pohybovat od pondělního rána. Nejprve tu budou auta jezdit jedním jízdním pruhem na Brno a v úterý bude stejně omezen směr na Prahu.

Tento úsek budou mít na starosti firmy Strabag, Metrostav a Eurovia CS. Jde o zakázku za 1,888 miliardy korun bez daně.



V celkovém součtu půjde o 14,7 kilometrů dálnice. Veškeré práce tu mají podle Studeckého skončit do listopadu 2021.

Mezi Prahou a Brnem zatím ŘSD opravilo 90 kilometrů dálnice. Dalších 52 kilometrů je podle mluvčího v realizaci a opravy zbylých 19 kilometrů začnou v letošní stavební sezoně.