Česko zasáhnou příští týden noční mrazíky, mohou poškodit rostliny

Zemědělcům a ovocnářům ČHMÚ doporučuje, aby rostliny před mrazem přikryli, nebo jinak ochránili. Upozornění meteorologů před nočními a ranními mrazy platí pro téměř všechny okresy od pondělí do čtvrtka.

Například meruňkové sady však podle předsedy Ovocnářské unie ČR Martina Ludvíka už poničily silné mrazy, které Česko zasáhly na konci minulého týdne. Ovocnáři se je přitom snažili ochránit ohříváním svícemi, pálením dřeva a slámy či používám protimrazových závlah. Riziko poškození mrazy je také u broskví a dalších peckovin, uvedl Ludvík.

Podle měsíčního výhledu počasí bude chladnější počasí přetrvávat hlavně příští týden. Relativně nejteplejší by měl být týden od 13. do 19. dubna, kdy by se nejvyšší denní teploty měly pohybovat v průměru kolem 15 stupňů Celsia. Kompletní výhled počasí najdete zde.