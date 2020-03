Začátek týdne bude velmi chladný, na jeho konci ale čekejme až 15 stupňů

7:26 , aktualizováno 7:26

Teploty by se na začátku tohoto týdne měly na některých místech přiblížit nule. Příliv studeného vzduchu bude však během týdne slábnout a začne se oteplovat. V noci může ale mrznout až do pátku, nejchladnější bude noc na úterý a na středu. Ve své předpovědi to uvedl Český hydrometeorologický ústav.