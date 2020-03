Chladné počasí v Česku vydrží, teploty do půlky dubna nepřekročí 13 stupňů

16:44 , aktualizováno 16:44

Chladné počasí, které do Česka dorazilo v posledních dnech, vydrží do poloviny příštího týdne. Do té doby musejí lidé podle meteorologů z ČHMÚ počítat s nočními mrazy. Následně se mírně oteplí a bude kolem 10 stupňů Celsia. Nejtepleji během následujících čtyř týdnů bude v polovině dubna, teploty však nepřekročí 13 stupňů.