Chladnější počasí skončí v příštím týdnu, nejvíce zaprší v půli dubna

Chladnější charakter počasí z posledního týdne bude trvat i v první polovině následujícího týdne. V druhé polovině bude docházet k postupnému oteplování, předpokládá Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve svém měsíčním výhledu.

Relativně nejteplejší by měl být týden od 13. do 19. dubna, kdy by se nejvyšší denní teploty měly pohybovat v průměru kolem 15 stupňů Celsia. Naproti tomu příští týden by to mělo být jen kolem osmi stupňů a v noci můžou spadnout až k minus čtyřem stupňům.

V dalších týdnech bude pokles nočních teplot pod nulou spíše výjimečnou záležitostí, uvedli meteorologové.



S ohledem na srážky ČHMÚ očekává, že v nastávajícím týdnu spadne minimum srážek. Poté by se to mělo zlepšit a deště by mělo být o něco více, nicméně týdenní úhrny by neměly překračovat deset milimetrů.



Průměrný úhrn srážek pro celé sledované období od 30. března do 26. dubna je 37 milimetrů. Dlouhodobá průměrná teplota pro tyto čtyři týdny jsou 8,3 stupně Celsia. Nejtepleji bylo podle záznamů vedených od roku 1951 před dvěma lety, kdy průměr činil 13,5 stupně. Nejnižší průměr 4,9 stupně je z roku 1980.

Měsíční výhled ČHMÚ zakládá svůj měsíční výhled na statisticko-analogické metodě, která neudává předpověď přesných teplot ani srážek. Vychází ze všech naměřených údajů na našem území od roku 1951 a ukazuje tak pouze trend ve vývoji počasí, tedy pravděpodobnost srážek a vývoje teplot v porovnání s průměrem v daném ročním období. Pro lepší orientaci v grafech můžete použít náš návod.

