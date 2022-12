Všichni expremiéři poprvé u jednoho stolu. Fiala je pozval na slavnostní oběd

Netradiční večeři premiér chystá na 2. ledna. Uskutečnit by se měla v Kramářově vile. „U příležitosti výročí 30 let samostatné České republiky pozval předseda vlády Petr Fiala na slavnostní večeři do Kramářovy vily všechny premiéry českých vlád od vzniku samostatné ČR,“ řekl CNN Prima NEWS mluvčí vlády Václav Smolka.

„Hledali jsme způsob, jakým oslavit 30 let vzniku samostatné ČR. Došli jsme k tomu, že schůzka všech, kteří zemi nějakým způsobem v nějaké době vedli, bude dostatečně důstojná,“ vysvětlil.

Čeští expremiéři Česká republika měla ve své historii zatím celkem 13 premiérů. U jednoho stolu by se tak poprvé měli potkat Václav Klaus, Josef Tošovský, Miloš Zeman, Vladimír Špidla, Jiří Paroubek, Mirek Topolánek, Jan Fischer, Petr Nečas, Jiří Rusnok, Bohuslav Sobotka, Andrej Babiš a Petr Fiala. Chybět bude Stanislav Gross, který zemřel v roce 2015.

Podle informací CNN Prima NEWS svou účast ale potvrdilo zatím jen deset z nich. Nezúčastní se Josef Tošovský a čeká se na vyjádření Bohuslava Sobotky.

Na dotaz, proč Sobotka účast zatím nepotvrdil, redakci neodpověděl. Je možné, že váhá, jestli se má akce zúčastnit. Nemá totiž dobré vztahy s Andrejem Babišem.

Šéf ANO zastával v jeho vládě post ministra financí. Babiše nakonec donutil rezignovat poté, co navrhl jeho odvolání kvůli několika skandálům, neodvádění daní a úkolování novinářů v médiích. Následně Sobotka šéfa ANO označil za „dobrého a přesvědčivého lháře“. „Myslím, že atmosféra u stolu by měla být adekvátní slavnostnímu momentu,“ podotkl Smolka.

Fiala spolu s premiéry pozval i jejich partnerky. U jednoho stolu by se tak mimo jiné mohly sejít i dvě české první dámy Livia Klausová a Ivana Zemanová, i jejich možná nástupkyně Monika Babišová, jejíž manžel kandiduje v lednových prezidentských volbách.

Tři bývalí šéfové vlády jsou rozvedení – Jiří Rusnok, Jiří Paroubek a Bohuslav Sobotka. Zda si všichni bývalí i současní představitelé státu přivedou doprovod, zatím není jasné.

Neformální večeře, poté koncert

Večeře má být neformální, podle Smolky tedy nemá žádný přesný program. „Nejde o pracovní večeři,“ vysvětlil.

„Čekáme, že předsedové vlád povedou diskuzi nad aktuálními tématy nebo nad tím, jak se proměnila země za 30 let, jaký kus cesty ušla. Jsme součástí NATO, Evropské unie, evropských západních struktur, což byl do značné míry od počátku cíl směřování, když jsme se odpoutali z ruského vlivu,“ popsal plány mluvčí současné vlády.

Ani menu zatím není veřejné. Po jídle je pak v plánu koncert. Ten proběhne v pražském Rudolfinu. „Koncert připravuje Úřad vlády ve spolupráci s Českou filharmonií u příležitosti zmíněného výročí,“ vysvětlil mluvčí kabinetu.

Česká republika oslaví 30 let svého vzniku 1. ledna 2023. Na Nový rok také pravidelně mívá projev prezident republiky. O den později, tedy 2. ledna, má Fiala na programu i pravidelný novoroční oběd s prezidentem Zemanem. Ten se tradičně koná na zámku v Lánech.