Maroko mlčí. Pokud hasičům z týmu USAR nepřijde nóta do odpoledne, výjezd zruší

Čeští hasiči zruší vyslání svého speciálního USAR týmu do Maroka zasaženého zemětřesením, pokud do pondělních 16:00 nedostanou souhlas marocké strany. Do té doby tým zůstává v pohotovosti a k dispozici má leteckou přepravu dohodnutou s českou armádou, sdělila novinářům mluvčí hasičů Martina Götzová. USAR tým se specializuje na vyhledávání v sutinách.