USAR tým pomůže v Maroku, uvedla Černochová. Žádost ještě nemáme, říkají hasiči

„Letadla jsou připravená, ale v tuto chvíli nemáme vyslání USAR týmu potvrzené. Na místě jsou naši dva kolegové, kteří provádí průzkum, spojili se s místními autoritami a ujasňuje se situace,“ sdělila iDNES.cz Götzová.

Jana Černochová @jana_cernochova Dnes večer odletí tři letecké speciály @ArmadaCR s tzv. USAR týmem @hasici_cr do Maroka zasaženého zemětřesením. Katastrofa, která tuto zemi postihla, má bohužel již tisíce lidských obětí a my od sobotního rána hledáme cesty, jak pomoci. Přeji kolegům z HZS ČR, aby při své misi… https://t.co/bFpaZL9uD1 oblíbit odpovědět

Hasiči už v sobotu uvedli, že jsou na cestu do Maroka připraveni. Odletět by mohlo až 70 příslušníků sboru, z toho 27 pražských. V týmu jsou podle Götzové nejen hasiči, ale i kynologové, lékaři, zdravotničtí záchranáři či statici.

„My jsme prakticky schopni zareagovat ihned. Hasiči jsou v pohotovosti, mají připravené věci. Jak napsala paní Černochová, jsou připravena i letadla,“ podotkla Götzová.

Hasičský záchranný sbor ČR @hasici_cr V tuto chvíli jsou v Maroku naši dva příslušníci, kteří jsou ve spojení s místními autoritami a zprostředkovávají naši nabízenou pomoc. Oficiální žádost Maroka o pomoc jsme zatím neobdrželi.

O případném vyslání těžkého USAR týmu se teprve rozhodne na základě těchto jednání.… https://t.co/4hwky6qAIk https://t.co/zv0uQPBPNR oblíbit odpovědět

Sbalenou mají už i techniku. „Necestovali by s klasickou pozemní technikou, ale byli by vybavení technickými prostředky, které k práci potřebují. Ať už to jsou štěrbinové kamery a podobně, abychom byli schopni prozkoumat trosky a provést záchranu či vyproštění zemřelých, jako to bohužel bylo třeba při zemětřesení v Turecku,“ přiblížila Götzová.