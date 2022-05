Armáda chce nové tanky Leopard. Asi 15 starších by měla dostat k výcviku

Patnáctka starších tanků Leopard L2A4 bude sloužit spíše pro výcvik při přechodu na nový typ. Zhruba čtyřicítku leopardů L2A7 by česká armáda pořídila od německé zbrojovky Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Nové stroje by měly vyjít na 15 až 20 miliard korun a o jejich výrobu by se postaral český obranný průmysl ve spolupráci s KMW. Leopardy jsou v současnosti jediným typem tanku v Evropě, který se sériově vyrábí, a mají ho všichni naši sousedé s výjimkou Slovenska.

„S Německem jednáme o posílení naší obranyschopnosti a součástí debat jsou i tanky typu Leopard 2. Nicméně do doby, než nebudou jednání ukončena, nelze poskytnout žádné podrobnosti,“ uvedlo ministerstvo obrany.

O tom, že by Německo mohlo Česku pomoci nahradit zbrojní techniku, kterou Praha poskytla Ukrajině čelící ruské invazi, hovořil při návštěvě českého premiéra Petra Fialy (ODS) v Berlíně i německý kancléř Olaf Scholz. Kancléř nechtěl sdělovat podrobnosti, Fiala pouze uvedl, že podoba budoucí dohody je velmi konkrétní a týká se těžké techniky.

Nákup nových obrněnců má v Česku podporu napříč politickým spektrem. Souhlasí s ní i opoziční ANO. „Pokud by mělo být 20 repasovaných pro výcvik a 40 moderních tanků, tak v tom paní ministryni fandím. My do toho vidle házet nebudeme,“ řekl minulý týden deníku Právo místopředseda výboru pro obranu Pavel Růžička (ANO).

Jako vhodnou volbu je vnímá i tuzemská bezpečností komunita. Někdejší náčelník generálního štábu Jiří Šedivý uvedl, že tanky L2A4, které by armáda získala darem, je modernizovatelná do nejvyšší úrovně. „Jedná se o vcelku robustně postavené tanky i zkušenosti s nimi jsou dobré. Hlavně jsou to tanky zavedené u mnoha evropských armád. Jsou tak vhodné i díky kompatibilitě,“ řekl iDNES.cz generál Šedivý.

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu koncem letošního února poskytlo Česko podle údajů mluvčí ministerstva obrany z konce dubna vojenskou pomoc za téměř tři miliardy korun. Podrobnosti o dodávkách ministerstvo z bezpečnostních důvodů nezveřejňuje. Podle médií Česko na Ukrajinu poslalo i těžkou techniku včetně samohybných houfnic Dana, salvových raketometů RM-70 Grad, tanků sovětské výroby T-72 nebo bojových vozidel pěchoty.