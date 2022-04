Nepoužívané české tanky z armádních skladů míří na Ukrajinu, ukázaly snímky

Bojová technika z Česka zamířila do země bojující s Ruskem v pondělí. Česko se na akci domluvilo se spojenci v NATO.

„Byly zaznamenány dodávky českých BVP a tanků T-72. Ministryně obrany Jana Černochová si zaslouží velkou pochvalu, tohle teď těžce bojující ukrajinská armáda opravdu velmi potřebuje. Věřím, že se podaří v těchto dodávkách pokračovat,“ oznámil lidovecký poslanec Ondřej Benešík.

Některé organizace, které pomáhají bojující Ukrajině (např. We Must Act!, založená Daliborem Dědkem, majitelem firmy Jablotron) od začátku konfliktu upozorňovaly na to, že Armáda České republiky disponuje desítkami tanků a bojových vozidel pěchoty, na které ve skladech padá prach. Jak se zdá, jejich snahy a tlak na ministerstvo obrany, vedeného Janou Černochovou, nakonec přinesl ovoce.

Informace o tancích pro Ukrajinu se nesla kuloáry několik dní. Typicky českým způsobem se „rozkecala“ během pondělního večera, později ji potvrdily také fotografie zveřejněné na Twiitteru účtem Open Source Intelligence Monitor Defender.

„Omlouvám se vám, ale je nepotvrdím je, ani nevyvrátím,“ řekla ve svém vystoupení ve Sněmovně ministryně Černochová k fotografiím. „Budeme v dodávkách i dále pokračovat. Z bezpečnostních důvodů snad všichni pochopíte, že nechci nahrávat vrahům s písmenem Z.“

Jana Černochová @jana_cernochova Zvídavost je lidská a chápu ty, kdo chtějí zjistit, co na UA dodáváme. Promiňte, nemohu vám k tomu říct víc. Zuří tam válka a nebudeme vrahům s písmenem Z nic usnadňovat!Věřte mi, že posíláme ukrajinským přátelům zásadní vojenský materiál. A budeme v tom pokračovat. #SlavaUkraini

Podle snímků přitom nejde o stroje, které čeští zbrojaři nakoupili v Německu, ale skutečně o skladové zásoby naší armády. Na Ukrajinu údajně míří až 40 tanků T-72. Ve skladech pro aktivní zálohy jich bylo zhruba 90 kusů nemodernizovaných verzí a asi 30 modernizovaných.

Podle zbarvení a vybavení strojů jde skutečně o obrněnce z českých armádních skladových zásob.

V případě odeslaných BVP-1 jde také o starou techniku. Zatím Česko neodeslalo více než pět desítek modernějších obrněnců, k jejichž vývozu dostalo povolení od německé vlády.

„Tanky T-72 ve verzi M1 jsou sice staré, ale to je v paradoxně výhoda, protože Ukrajinci je umějí ovládat a zvládají zacházet se všemi systémy. Není potřeba, aby se přeškolovali. Pokud by tam kdokoli posílal moderní techniku, vyžadovalo by to přinejmenším dny, ale spíše týdny nebo měsíce cvičení. A oni ten čas teď nemají, takže jsou rádi za tuto techniku, kterou znají jako své boty,“ říká bezpečnostní a vojenský analytik Lukáš Visingr.

Tanky se převážejí tradičně přikurtované k otevřeným vagónům s kanónem vzad

BVP-1 česká armáda před lety vyřadila a nyní používá u mechanizovaných jednotek pouze typ BVP-2. S BVP-1 přitom má ukrajinská armáda zkušenosti a v bojích tento de facto lehký tank intenzivně využívá.

Oba obrněnce byly vyráběny licenčně v Československu, nejde tedy o přímou sovětskou výrobu, ale o licenci, díky níž mohly stroje vzniknout v ZŤS Martin a dalších československých zbrojovkách.

Podle zákulisních informací měly v minulých dnech být na Ukrajinu odeslány samohybné protiletadlové systémy 9K35M Strela-10. Tyto sovětské systémy z 80. let teprve před několika měsíci naše armáda vyřadila a nahradila je švédským typem RBS 70NG. Jejich odesláním tedy nevznikla české armádě žádná škoda.

Co by armáda mohla postrádat dál? 13. dělostřelecký pluk má v aktivním použití 86 kusů samohybných kanónových houfnic vz. 77 DANA. V letošním roce však začne dostávat nové objednané houfnice CAESAR, a tak je možné u jednotky ponechat pro výcvik a aktivní zálohy dočasně 1-2 baterie československého typu a zbytek (minimálně 60 kusů) poslat na Ukrajinu. Právě o houfnice DANA totiž Ukrajinci velmi stojí, protože s nimi mají výborné zkušenosti.

Cvičení českého uskupení pro Síly velmi rychlé reakce NATO na Libavé. Jádro tvoří 71. mechanizovaný prapor z Hranic vyzbrojený dosluhujícími obrněnci BVP-2, které chce armáda nahradit.

Na jihovýchodní Ukrajině se schyluje k velké bitvě. Rusové protahují jednání a ruská armáda stahuje z mnoha částí fronty, ze zázemí i ze zahraničních misí řadu kvalitních jednotek. Poslední série úspěchů (např. dobytí strategického města Izjum) ji staví do nadějné pozice, ve které má ještě stále šanci obsadit celou jihovýchodní Ukrajinu od ruských hranic až po řeku Dněpr.

Přestože Ukrajinci zničili ruské armádě velké množství techniky na zemi i ve vzduchu, provětrává ruská generalita na Putinův rozkaz sklady a nabírá další vojáky. V této situaci požádal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj o dodávky těžších zbraní. Až doposud Západ daroval a prodával na Ukrajinu pouze zbraně obranné, tedy protiletadlové a protitankové řízené střely.

Samohybná houfnice vz. 77 DANA

V současné chvíli je však nutné probít se s pomocí k některým městům, ve kterých Rusové obyvatelům znemožňují přístup k lékařské péči, potravinám a pitné vodě (objevily se i případy vraždění civilního obyvatelstva ze strany ruských vojáků). A tyto ofenzivní akce k záchraně Chersonu, Nikolajevu, Mariupolu nebo zatlačení ruských jednotek od Charkova, se nedají provádět řízenými střelami. K těmto akcím je třeba tanků, obrněných transportérů, vrtulníků a dělostřelectva.

Část západních států si potřebu urgentního osvobození některých měst uvědomila, proto mění strategii a na Ukrajinu začíná dodávat těžkou techniku. Britský ministr obrany uvedl, že Británie a její spojenci se dohodli na tom, že na Ukrajinu pošlou nově také dělostřelecké systémy AS90 a obrněná vozidla, doplněná o další techniku k provádění protiútoků. K témuž dlouhodobě vyzývají Poláci, změnu lze spatřit také v přístupu amerického Kongresu.