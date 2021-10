Tolerance muslimské migrace není pro Česko cesta, varuje centrum proti terorismu

„Mnoho lidí, včetně lídrů některých politických stran, si existenční hrozbu pro ČR plynoucí z této situace dlouhodobě nepřipouští,“ odkazuje CVT na odchod amerických vojsk z Afghánistánu a s tím spojenou zvýšenou hrozbu teroristických útoků v Evropské unii.

Muslimská migrace je podle centra závažnou bezpečnostní a sociální hrozbou rovněž pro Českou republiku. Uvádí přitom skutečnost, že dle informací od jeho zahraničních spolupracovníků se v uplynulém roce na území Česka krátce pohyboval mezinárodně hledaný terorista

z organizace Al-Káida.

„Důvod jeho návštěvy není znám, odjel ze země dříve, než bylo možné proti němu jakkoli zasáhnout,“ dodává CVT.

Muslimská migrace stojí podle měsíc staré organizace za fenoménem postupného odcházení původních obyvatel ze čtvrtí velkých

západoevropských měst. Ty ovládly muslimské komunity, které neuznávají kulturu hostitelských zemí. Tyto oblasti (takzvané no-go zóny) jsou podle CVT centry islámského radikalismu a potenciálními zdroji terorismu v hostitelských zemích.

Za riziko migrace považují experti také skutečnost, že 85 procent těch, kteří přišli do EU po roce 2014, tvoří muži ve věku 20 až 50 let, z nichž značná část prošla výcvikem v zacházení se zbraněmi. Podle kvalifikovaných odhadů se pak nejméně 15 procent z těchto mužů dostalo do Evropy s falešnou identitou, což znemožňuje zjistit cokoliv o jejich minulosti.

Ze zkušeností z některých evropských zemí, například z Francie, Belgie, Holandska, ale i Švédska, Švýcarska či Německa, vyplývá, že není možné dosáhnout bezproblémového soužití vyznavačů práva Šaría s původními obyvateli cestou ústupků a tolerance. To by měla vzít v úvahu také nová vláda České republiky.

„Nová vláda ČR bude od počátku postavena do konfrontační pozice jak vůči těmto lidem, tak, a to především, vůči snahám EK prosadit svou migrační politiku rovněž na území států střední Evropy. (...) Přijetím azylové politiky EU státy střední Evropy celoevropské problémy s migrací nevyřeší,“ radí CVT.

Zodpovědná vláda tak musí vždy vážit rizika, která pramení z humanitární pomoci poskytované příslušníkům cizích kultur na území České republiky.