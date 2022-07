Česká pole utichají, půda jede na dopingu. Místo chemie má pomoci biodiverzita

Seriál: Ztracená rozmanitost české krajiny Česká příroda ztrácí pestrost a může za to člověk. Přesněji nešetrné hospodaření, znečištění a dopady zvyšující se teploty. Biodiverzita u nás utrpěla nejvíc ze všech zemí střední Evropy. Ztratili jsme přes třetinu původních druhů. V globálním kontextu se začíná mluvit o šestém hromadném vymírání. Hrozí, že pokud přístup nezměníme, příroda nebude plnit funkce, které bereme jako samozřejmé. Pole přestanou plodit a místo hustých lesů zbudou vykácené planiny bez života. Z obnovy přírody se stává stěžejní politické téma. Dokončují se jednání před summitem OSN. Zároveň se v Bruselu připravuje přelomová legislativa. Česko má na politické úrovni zásadní úlohu díky předsednictví v Radě EU. Jaký je stav v jednotlivých ekosystémech? Co k němu vedlo a jak situaci zlepšit? Co může pro obnovu přírody udělat Česko? Tyto otázky klademe odborníkům, politikům, ale i lidem z praxe v novém seriálu portálu iDNES.cz.