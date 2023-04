KOMENTÁŘ: 475 dní signálů a prázdných řečí

Fialově vládě jde o jediné - aby bylo co nejméně důchodců a hlavně dát jim co nejnižší důchody. Je to neúcta k těm, kteří vytvářeli tuto zemi, kterým chtějí pánové Fiala s Jurečkou a Stanjurou jako poděkování za jejich celoživotní práci utáhnout opasky jako prvním.

Srovnejme si, jak se vyvíjelo hospodaření s důchody, tedy jak se vyvíjel rozdíl mezi tím, kolik se na důchody vybere, a tím, kolik se na důchodech vyplatí. Zatímco v roce 2015 bylo hospodaření s důchody minus 28,2 mld. Kč, v roce 2018 to bylo plus 18,6 mld. Kč a o rok později plus 16 miliard. A po pandemii v roce 2021 to bylo jen minus 2,3 mld. Kč.

Jinými slovy: naše vláda dokázala po ekonomické krizi v letech 2011-2013 narovnat hospodaření s důchody, tedy dokázala hospodařit jen s těmi penězi, které měla k dispozici, a převést deficit do přebytku. A to jsme přitom valorizovali důchody a ještě jsme je zvyšovali nad rámec zákonné valorizace, abychom napravili roky trvající disproporci.

Zvýšili jsme také základní výměru důchodu – tj. to, co dostanou všichni důchodci bez rozdílu – z 9 % na 10 % průměrné mzdy. Už to samo o sobě zaručuje růst důchodů. Obnovili jsme schéma valorizace důchodů a zvýšili je o započtení poloviny růstu reálných mezd. Právě valorizaci důchodů zrušila vláda ODS a TOP 09, která se vyznamenala tím, že v roce 2010 přidala seniorům na důchodech nulu a rozloučila se rozpočtem, který v roce 2014 zvýšil důchod o 45 korun. Dnes titíž politici chtějí v podstatě udělat totéž.

V roce 2019 jsme každému důchodci staršímu 85 let zvýšili trvale důchod o 1000 Kč měsíčně jako kompenzaci za to, že jejich důchod byl vyměřen z nízkých mezd minulosti. Nakonec jsme každému důchodci vyplatili mimořádně 5000 Kč jako kompenzaci zvýšených výdajů za covidu. Takže jsme hodně a všem penzistům pomáhali.

Fialova vláda dostala systém důchodového pojištění v podstatě s vyrovnaným hospodařením. Co s ním svedla po 475 dnech u moci, tomu je těžko porozumět. Například se zbavit 14 miliard ročně z EET a chlubit se tím, to nemůže soudný člověk nikdy udělat. Vládě chybí to nejdůležitější – neumí hospodařit. Neumí vybírat daně, potlačovat daňové úniky a srazit inflaci.

Pan Fiala a jeho ministři neustále vysílají signály a lžou o tom, jak skvěle všechno funguje, jak se českým občanům daří. Chlubí se projekty, které připravila naše vláda, a když Fialu a spol. dožene jejich neschopnost srazit inflaci, včas vyplácet dávky, zajistit dostatek léků nebo šetřit, vymlouvají se, že za to může Babiš.

Vláda spoléhá na to, že její excesy zaplatí občané. Jako první jsou na ráně důchodci. Pak přijdou na řadu zaměstnanci, počínaje těmi státními. Pak to zaplatí všichni formou zvýšené DPH. Nebude trvat dlouho a ODS, TOP 09 a další strany pětikoalice zadřou celou ekonomiku, jako to udělali po globální ekonomické krizi.