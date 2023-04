Zaplatím nestranného historika. Ať popíše dění od revoluce, vyzval Babiš

„Hledá se nestranný, nezávislý historik. Potřebujeme osvěžit paměť. Rozhodl jsem se zasponzorovat knihu o historii naší země od revoluce. Kdo máte zájem, pište mi i s referencemi,“ vyzval na Facebooku v úterý předseda hnutí ANO.

Kniha se má dle Babiše zaměřit na polistopadové korupční kauzy. „Bylo by fajn si osvěžit, jak to tu v devadesátých letech tradiční strany ruku v ruce rozkradly. Ono je to stále aktuální, protože ti kostlivci na nás vypadávají i dnes téměř neustále. Teď třeba v případě České pošty, která mohla být skvělým aktivem, nebýt toho devadesátkového běsnění,“ napsal redakci iDNES.cz.

Zdá se, že Babiš má v plánu mezi „své“ knižní výstupy tedy přidat další. V roce 2017 v rámci kampaně představil knihu nazvanou „O čem sním, když náhodou spím“, ve které nastínil vizi pro Česko 2035. Kvůli knize vedl Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran s hnutím ANO správní řízení. Publikace podle úřadu nebyla náležitě označena povinnou informací o zadavateli a zpracovateli, jak informoval v roce vydání knihy portál iRozhlas.cz.

Loni zase Babiš přišel s knihou „Může za to Babiš a jeho vláda“. „Tohle je knížka o tom, co hnutí ANO v letech 2017-2021 ve vládě dokázalo, náš velký výkaz práce,“ stojí na její obálce. Kniha má 113 stran a je rozčleněná do patnácti kapitol. O knihách již dříve Babiš opakovaně prohlásil, že je psal jeho tým, nikoli on sám.

O nápadu na novou historickou knihu politik hovořil i na úterní schůzi Poslanecké sněmovny. „Těm, kterým bylo deset let v listopadu 1989, je dnes 43 let. Ten život běží tak rychle, že my si ani nepamatujeme - tedy já také ne - některé věci ze září 2021,“ řekl lídr opozice Babiš a připomněl svou výzvu ze sociální sítě.

Podle vyjádření Babiše ze Sněmovny je nyní načase, aby někdo „konečně sepsal historii naší země od revoluce“. Podobných publikací nicméně existují desítky. Řadu z nich má podle něj na svědomí například Ústav pro soudobé dějiny české Akademie věd, kde se historici zabývají i polistopadovým vývojem, například kuponovou privatizací. Tituly o polistopadovém vývoji a korupčních kauzách vychází i řadě publicistů a novinářů.