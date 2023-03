Je to naplánované, že nás v pátek zaříznou, řekl Babiš ke sporu o důchody

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

To, že by koalice ráda dokončila jednání o penzích ve Sněmovně do konce týdne, už řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL.

Devatenáct miliard korun označil Babiš za „drobné“. Vláda prosazuje změnu, po jejímž přijetí by se penze v červnu zvýšily v průměru o 760 korun. Kdyby se pravidla nezměnila, penze by se zvedly v průměru o 1770 korun. A celkový rozdíl je právě 19 miliard korun.

Babiš mluvil i o „fantastické šanci“ zvoleného prezidenta Petra Pavla, kdyby zabránil přijetí vládního návrhu. ANO by se v takovém případě nemuselo obracet na Ústavní soud kvůli tomu, že vláda důchodcům retroaktivně bere peníze, na které jim už vznikl nárok.

„Stále je tady možnost tento návrh stáhnout a jednat s opozicí o nastavení valorizačního mechanismu do budoucna. V opačném případě hrozí blamáž,“ řekla šéfka poslanců ANO Alena Schillerová.

Bráníte mi v mém vystoupení, tvrdil Okamura

Atmosféra ve Sněmovně ve středu zhoustla. „Bráníte mi v mém vystoupení. Mám připravených ještě 200 stran,“ protestoval Tomio Okamura, že mu koalice zabránila podruhé vystoupit k režimu legislativní nouze, v níž vláda prosazuje návrh na nižší růst penzí. Sněmovna odmítla Okamurův návrh na zrušení legislativní nouze.

Okamura pak navzdory slovům, že mu někdo brání ve vystoupení, mluvil více než dvě hodiny. V úterý to ovšem dokázal více než sedm hodin, takže znatelně ubral.

„Pospícháte na to, abyste mohli důchodce okrást,“ reagoval šéf SPD na to, že vládní většina ve Sněmovně potvrdila, že zákon k penzím může schvalovat zrychleně v legislativní nouzi.

„Tak jste překonali první překážku, první kopec na cestě k bezprecedentnímu porušení Ústavy, bezprecedentnímu porušení všeho, co tady dosud platilo, k tomu, že připravíte důchodce letos v průměru o sedm tisíc. Ale pamatujte si, že my to nevzdáme, my budeme dál bojovat,“ řekla Schillerová.

Koalice před tím uťala protahování diskuse o legislativní nouzi, když šéf poslanců KDU-ČSL Marek Výborný jménem koalice navrhl a prosadil hlasovat o jejím potvrzení v pevně stanovený čas.

Marek Výborný @MarekVyborny Zablokovat rozhodování v parlamentu nejde!

V demokracii platí, že sněmovní menšina má právo vystoupit i přiměřeně obstruovat, ale nemůže nad únosnou mez bránit většině přijímat zákony a vládě vládnout.

To bychom to tady mohli zavřít. oblíbit odpovědět

„Existuje právo většiny prosadit svůj názor,“ řekl k postupu, který koalice zvolila, po jednání vlády premiér Petr Fiala.

Neprošlo jedenáct alternativních časů hlasování o stavu legislativní nouze, které navrhovala opozice. Například Schillerová chtěla, aby se o legislativní nouzi hlasovalo až v pátek ve 13 hodin a do té doby o ní poslanci diskutovali.

Bouři nevole opozičních politiků vyvolalo hlavně to, že předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 znemožnila dalším poslancům ANO a SPD předkládat alternativní návrhy, kdy se má o stavu legislativní nouze hlasovat. Označila to od nich za pouhou obstrukci.

Už před tím dopoledne vládní koalice na návrh šéfa poslanců STAN Josefa Cogana prosadila omezení délky vystoupení poslanců bez přednostního práva na dvakrát pět minut.

„Tady dochází jednoznačně k bezprecedentnímu znásilnění jednacího řádu,“ protestovala proti omezení času na vystoupení řadových poslanců Schillerová.

Koalice bude muset překonat ještě obstrukce před hlasováním o programu schůze, který nelze měnit, a pak při samotném jednání o zákoně, ke kterému chce vystoupit více než 150 poslanců. Zákon chce vláda prosadit ve Sněmovně do konce týdne, aby ho již příští týden mohl posoudit Senát,

Sedm hodin jsme poslouchali bludy, nesmysly, ocenil projev šéfa SPD vládní poslanec

Okamura, který má jako předseda strany právo hovořit bez časového omezení, měl již v úterý rekordní, více než sedm hodin trvající projev, přičemž po pěti hodinách tvrdil, že je zhruba v polovině.

„Sedm hodin jsme poslouchali bludy, nesmysly. Znásilňoval tady sedm hodin Poslaneckou sněmovnu,“ charakterizoval jeho vystoupení poslanec za STAN Josef Flek.

„Je to 108 na 20, ale bojujeme ze všech sil,“ řekl šéf SPD v úterý večer. Mluvil o tom, že stav legislativní nouze lze využít jen v situacích vymezených zákonem. Kabinet argumentuje hrozbou značných hospodářských škod, pokud by neomezila růst penzí. „Vyplácení důchodů nejsou hospodářské škody,“ oponoval tomu Okamura ve své řeči, při níž si pomáhal čtením z publikace Marka Loužka Důchodová reforma.

Napadal také vládu, že se stará hlavně o Ukrajince. „Pro Fialovu vládu je prioritou Ukrajina a české občany jste hodili přes palubu,“ tvrdil šéf SPD.

Proti vystoupení šéfa SPD se ohradil na Twitteru bývalý velvyslanec Ukrajiny v Česku, nyní náměstek ministra zahraničí Jevhen Perebyjnis. „Akutní záchvaty ukrajinofobie jsou obvykle symptomem chronické kolaborace,“ napsal.