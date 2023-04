KOMENTÁŘ: Válkovo jednání poškodí péči o duševní zdraví

O tom, že psychiatrická péče v Česku již dlouho nevyhovuje evropským standardům, se mluvilo už léta předtím, než jsem šel do politiky. A to i přes fakt, že máme nejmodernější léky i léčebné metody a odborně velmi dobře připravené profesionály.

Problémem byl kromě podfinancování a často velmi nevyhovujícího zázemí hlavně nedostatečný rozvoj ambulantních, terénních a stacionárních služeb a absence komplexní podpory lidí s duševním onemocněním, která by umožnila jejich návrat do běžného života.

Lidé trpící duševním onemocněním se museli často potýkat s málo dostupnou a fragmentovanou péčí bez možnosti podpory ve svém vlastním prostředí. V době, kdy četnost duševních chorob stále stoupá a duševní onemocnění se týká každého pátého z nás, je to závažný celospolečenský problém.

Komu vadí nová centra?

Naše vláda si plán na zlepšení této situace dala do programového prohlášení a od roku 2017 začala realizovat proces změn definovaný v takzvané Strategii reformy psychiatrické péče, v rámci níž jsme využili asi tří miliard korun z Evropské unie, ale již od počátku jsme na všechny nové služby vytvářeli mechanismy financování z národních zdrojů, abychom nebyli závislí jen na evropských penězích.

V rámci zvýšení kvality péče o závažně duševně nemocné pacienty byla zavedena v Česku zcela nová forma péče, takzvaná Centra duševního zdraví. V jednom týmu pracuje psychiatr, psycholog, sestra, sociální pracovník, tým je mobilní a poskytuje komplexní podporu pacientům u nich doma. Do roku 2021 bylo vytvořeno třicet takových týmů a bylo nastaveno jejich financování z veřejného zdravotního pojištění.

Podobné týmy se s úspěchem vyzkoušely i u dětí, lidí s demencí či u lidí s problematikou závislosti. Dalším novým konceptem jsou takzvané ambulance s rozšířenou péčí, které oproti běžným ambulancím využívají odbornost psychiatrických sester a úzkou spolupráci psychiatra a psychologa – a tím zvyšují efektivitu péče a její dostupnost. Nedostupnost péče se týká také dětské psychiatrie, kde se nám v první řadě podařilo navýšit úhrady z veřejného zdravotního pojištění, a zvýšit tak atraktivitu této odbornosti pro mladé lékaře.

Dalším cílem reformy bylo omezit dlouhodobé hospitalizace v psychiatrických nemocnicích a naopak posílit akutní lůžkovou péči. Zde se podařilo snížit počty dlouhodobě hospitalizovaných pacientů mezi léty 2018 a 2021 až o třicet procent a naopak došlo k nárůstu akutních psychiatrických lůžek o více než šest stovek. Je zásadní pochopit, že účinná péče o duševní zdraví dalece přesahuje kompetence ministerstva zdravotnictví a vyžaduje aktivní spolupráci i ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva školství, ministerstva spravedlnosti, krajské samosprávy a dalších institucí.

Nám se podařilo reformu dostat na vládní úroveň formou Rady vlády pro duševní zdraví, vytvořili jsme a schválili Národní akční plán pro duševní zdraví na roky 2020 až 2030 a na první tříleté období naplánovali konkrétní kroky včetně financování.

Válek jako Hérostratos

Při takto celospolečensky přínosném procesu, na kterém participovaly stovky odborníků, zástupců resortů či organizací a dalších aktérů a jehož pokračování bylo pečlivě naplánováno a připraveno, mě ani nenapadlo, že by proces někdo mohl nejenom zbrzdit či zastavit, ale dokonce i zpochybnit. To by ale nesměl být pan Vlastimil Válek z TOP 09 ministrem zdravotnictví.

Chci věřit, že si pouze neuvědomuje závažné důsledky, které tím způsobí, a že zpochybněním všeho, co bylo v reformě dosaženo, vlastně vyjadřuje nedůvěru v odborné kompetence všech výše vyjmenovaných aktérů.

Tím, že pan ministr Vlastimil Válek zrušil Radu vlády pro duševní zdraví (a nahradil ji obdobným orgánem na ministerstvu) a zrušil samostatné oddělení a řídicí orgány reformních změn, vlastně nejenom zamezil tomu, aby reformu mohl dál vůbec někdo v resortu realizovat, ale jasně tím signalizuje, jak významná tato agenda pro ministerstvo zdravotnictví nyní je.

K čemu to povede? Obávám se, že právě ke snížené kvalitě a dostupnosti péče v oblasti duševního zdraví, ale ne z důvodu zmiňované reformy, ale jen a jen z důvodu jeho krátkozrakého jednání.