Chystá se třetí noční boj o penze. Navrženy jsou přes tři stovky změn

„Počítáme s nočním jednáním, ale i s tím, že si opozice v noci vezme dvouhodinové přestávky,“ řekl iDNES.cz šéf poslaneckého klubu lidovců Marek Výborný. To je stalo i v noci z úterý na středu, kdy byla přestávka od druhé do šesté hodiny ranní.

Naopak koalice nepočítá s tím, že by noční odpočinek byl ještě o něco delší, tak jako ze středy na čtvrtek, kdy byla pauza šestihodinová. Od jedné hodiny ranní do sedmi ráno.

Zatím 320 pozměňovacích návrhů

Důvod je zřejmý. Opoziční hnutí ANO a SPD, které se snaží zabránit přijetí zákona, předložila stovky pozměňovacích návrhů. „Je jich zatím celkem 320,“ řekl večer iDNES.cz Výborný.

A vládní poslanci by se rádi domů dostali o víkendu. Každý z předložených pozměňovacích návrhů bude moci poslanec, který ho podává odůvodnit. I když bude navrženo a projde omezení času na vystoupen, jak to koalice prosadila už při sporu o to, zda je možné zákon projednat ve stavu legislativní nouze, zabere to mnoho hodin.

„Zaříznou nás v pátek,“ řekl Babiš

Koalice se podle šéfa ANO Andreje Babiše už rozhodla, že jednat o návrhu zákona hodlá maximálně do pátku a pak prosadí svou. „Asi tedy v pátek, když to tak je naplánováno, nás tady zaříznou,“ prohlásil Babiš už ve čtvrtek pozdě večer v dolní komoře parlamentu.

Pevný čas 20:00 pro hlasování o souhlasu se zkráceným projednáním návrhu na nižší růst penzí prošel, když se koalice rozhodla podpořit návrh poslance ANO Patrika Nachera.

Koalice si podle předsedkyně klubu ANO Aleny Schillerové souhlasem s delší lhůtou na debatu chce jen vylepšit postavení u Ústavního soudu, na který se hodlá opozice v případě přijetí zákona obrátit „Za mě je to jasné. Teče vám do bot. Víte, že jste to přepískli a snažíte se vylepšit si pozici u Ústavního soudu,“ uvedla.

Vláda chce důchodcům od června přidat v průměru 760 korun. Pokud by neprosadila změnu zákona, bylo by to v průměru 1770 korun.

Důchodový systém se propadá

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka varuje, že zachování nynějšího tempa valorizace důchodů by znamenalo v příštích deseti letech zatížení pro rozpočet zhruba 600 miliard korun. Odmítl výhrady opozice, že vláda mohla předložit úpravu valorizace důchodů dřív, ale čekala až na dobu po volbě prezidenta.

„Důchodový systém se nám prokazatelně propadá a bude propadat do výrazného schodku. Po roce 2035 se ten schodek začne propadat ke čtyřem a pak ještě až někdy k pěti procentům HDP, to znamená v dnešních hodnotách by to bylo více než 300 miliard korun. Tyto výdaje nejsou a nebudou už kryty příjmy ze sociálního pojištění, tím pádem děláme tyto kroky,“ řekl poslancům ministr práce a sociálních věcí.

Právě hrozící významnou hospodářskou škodou zdůvodnila vláda žádost o jednání v legislativní nouzi. Když projde návrh vlády, pomůže to státu ušetřit 316 miliard. Jen za letošek může stát díky novele ušetřit 19,4 miliardy korun a v příští roce 33 miliard korun.