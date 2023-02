Po lekci z Kábulu chce armáda nové transportní letouny, jedná se třemi výrobci

V srpnu 2021 vyhlásil Tálibán oficiálně vznik Islámského emirátu Afghánistán. Ze země, kde se po odsunu spojeneckých vojsk vyhrotila situace bylo nutné dostat spolupracovníky české ambasády v Kábulu a pomoci případně dalším lidem.

Česko tehdy ve třech letech pomocí dvojice Airbusů A-319 CJ 195 lidí, z toho 170 Afghánců. Jeden letoun pojme 43 cestujících, druhý 124 cestujících bez použití přídavných nádrží, které zvětšují dolet. Náročný letecký most tak zaměstnal oba vládní letouny. Tehdy bylo jasné, že kapacity nestačí.

„Ministerstvo obrany plánuje v rámci modernizace vzdušných sil nákup dvou středních transportních letounů. V současnosti probíhají tržní konzultace s výrobci, analyzují se získané informace pro studii, která bude podkladem pro hodnocení a rozhodování o dalším postupu,“ uvádí Simona Cigánková z tiskového oddělení ministerstva obrany.

„Nákup středního transportního letounu je momentálně řešen z úrovně Sekce průmyslové spolupráce ministerstva obrany. Potencionálními dodavateli, mezi které patří brazilský Embraer, francouzský Airbus a vláda USA prostřednictvím FMS (Foreign Military Sales) programu zahraničního vojenského obchodu ministerstva obrany Spojených států amerických, který usnadňuje prodej amerických zbraní a vojenského vybavení zahraničním vládám,“ dodala.

Evakuace Afghánců z Kábulu. V pozadí český vojenský speciál. (18. srpna 2021)

Omezené přepravní kapacity

Armádě chybí přepravní kapacity, to se projevilo po vyřazení business jetů JAK-40 a CL-601 Challenger. I jejich práci částečně supluje CASA C-295M, do které lze dát sedačky a využít k přepravě osob, zejména pak vládních delegací. A to i přes omezený komfort kvůli zvýšenému hluku, protože jde zejména o transportní a výsadková letadla.

Vypjatá evakuace z Afghánistánu v létě 2021 sice prokázala um pilotů a profesionalitu příslušníků Vojenské policie, ale zaměstnala prakticky oba vládní Airbusy bez toho, aby byla dovezena technika. „Při evakuaci z Afghánistánu bylo vidět, že armádě chybí velkokapacitní letadlo, které by dokázalo kromě vojáků dopravit i techniku,“ uvedl tehdejší ministr obrany Lubomír Metnar.

„Kategorii malých dopravních letounů (JAK a Challenger, pozn. red.) není možné plnohodnotně nahradit jinými provozovanými typy letounů, např. A-319 či C-295 CASA, neboť jsou určeny pro jiný druh dopravy. Použití malých, dopravních letounů má v armádě své opodstatněné a nezastupitelné místo. Proto počítáme s jeho doplněním v blízké budoucnosti,“ uvedla Vlastimila Cyprisová z tiskového oddělení Generálního štábu AČR.

Airbus A319 CJ Vzdušných sil AČR

Nákup dvojice středních transportních letounů tak pravděpodobně nebude do budoucna jediným rozšířením kapacit Vzdušných sil Armády ČR. V úvaze je i další, dopravní letoun, který by doplnil dvojici Airbusů A-319CJ. Může jít o podobnou kategorii, nebo například o malé business jety, jasno v tom zatím není.

Dvacet tun nákladu

Přesné požadavky na transportní letouny obrana nesdělila, ale lze předpokládat, podle poptávaných výrobců a jejich portfolia, přepravu nákladu o hmotnosti okolo 20 tun, tedy zhruba dvojnásobku toho, co zvládne CASA, alespoň na vzdálenost 3 000 kilometrů.

Vzhledem k tomu, že se pravděpodobně bude jednat o akvizici nově vyrobených strojů, nikoliv používaných, v úvahu připadají dva hlavní kandidáti uvedené kategorie – brazilský Embraer C-390 Millenium a legendární Lockheed C-130J Super Hercules.

Nákladní prostor letounu C-130H2 Hercules v obležení návštěvníků jedenáctých Dnů NATO

Ministerstvo ale uvedlo, že jedná i se společností Airbus. Poptávka po dalších letounech CASA španělského výrobce spadajícího do konsorcia Airbus Group je nepravděpodobná. Nicméně výrobce z Toullouse má ve svém portfoliu i A400M Atlas, který předešlé dva sice výrazně hmotnostně a cenově překonává, nicméně jde o moderní transportní letoun s velikou přepravní kapacitou bezmála 40 tun nákladu a také dlouhým doletem. Cena za kus se pohybuje okolo 152 milionů Euro, tedy 3, 62 miliardy korun

Přepravní prostor letounu Airbus A400M Atlas

Navíc, stejný typ používá i Luftwaffe (53 letounů), Maďarsko a další. Letové hodiny lze pronajmout v německém systému MNAU (Multinational Air Transport Unit). Touto cestou Česko pravděpodobně nepůjde, ale mohlo by využít rozsáhlého servisního zázemí. Samozřejmě pořizovací a provozní náklady takto velkého typu jsou značné a jedinou cestou pro českou armádu by byla kooperace při údržbě s německým letectvem po vzoru Belgie a Lucemburska.

Armáda vyzkoušela nakládku Panduru

V České republice se již dvakrát předvedl Embraer C-390 Millenium, naposledy v červnu minulého roku za účasti ministryně obrany Jany Černochové. Armáda při ukázce úspěšně vyzkoušela naložení kolového obrněného transporteru Pandur II, který váží přibližně 21 tun, přičemž maximálně letoun pojme 26 tun nákladu.

Kolový obrněný transportér Pandur II mizí v útrobách letounu Embraer Millenium

Pro C-390 hovoří jednoznačně letové výkony (oproti Herculovi a Atlasu používá proudové motory) a zapojení českého leteckého průmyslu při jeho výrobě. Aero Vodochody vyrábí náběžné hrany křídel, všechny dveře, včetně nákladové rampy a zadní části trupu. To může hrát prim. Cena navíc je poměrně příznivá, z trojice letounů nejnižší, zhruba 55 milionů dolarů, tedy 1, 21 miliardy korun.

Model letadla Embraer C-390 Lockheed C-130J Airbus A400M Maximální hmotnost nákladu 26 tun 19 tun 37 tun Maximální dolet 5 820 km 3 332 km 8 900 km Maximální rychlost 988 km/h 671 km/h 780 km/h

C-130J Super Hercules, stejně tak jako A400M Atlas používá sousední Luftwaffe. Jde stále o etalon mezi transportními stroji, jehož akvizicí by AČR rozhodně nic nepokazila. Na druhou stranu, v porovnání se současnou flotilou šesti C-295M CASA, by nešlo o nějaké extrémní navýšení transportních schopností (Hercules pojme zhruba 20 tun nákladu), navíc letové výkony a vlastnosti jsou poplatné koncepci z 50. let minulého století a zvolenému pohonu. Cena také není nejpříznivější, zhruba 75 milionů dolarů, tedy 1, 66 miliardy korun. Zajímavé je, že řada evropských letectev Hercules nahrazuje modelem Atlas.

Každé řešení má pro Vzdušné síly Armády ČR své nesporné výhody a pochopitelně i nevýhody (vysoké provozní náklady, vysoká pořizovací cena a tak dále). Bude proto určitě zajímavé sledovat, pro jaké řešení se nakonec ministerstvo obrany rozhodne. Každopádně účast přímo ministryně obrany na předváděcí akci letounu Embraer Millenium je poměrně neobvyklá a dává tušit mnohé.