VIDEO: Airbus A400M úspěšně absolvoval první testy v roli hasebního letadla

U španělského města Getafe, z jihu sousedícího z Madridem, kde má Airbus jednu ze svých poboček, provedli úspěšný test transportního Airbusu A400M v roli hasícího letounu.

Při celé akci úzce spolupracovalo španělské vojenské letectvo, konkrétně 43. letecká skupina (43 Grupo de Fuerzas Aéreas) ze základny Torrejón. Tento útvar je určený právě k boji s velkými plošnými požáry a má ve výzbroji dvoumotorové hasicí létající čluny Canadair CL-215 and Canadair CL-415 kanadského původu.

Do nákladového prostoru v trupu letounu byl umístěn jednoduše odnímatelný protipožární systém, zatím v demonstrační (vyvíjené/prototypové) verzi. Ten je vyvíjen právě pro letouny A400M a nevyžaduje žádnou úpravu jejich draku. Jde tedy o systém kategorie RORO (roll-on/roll-off), kdy toto označení se začalo poprvé používat u nákladních lodí, do kterých jednoduše najížděla a potom z nich zase vyjížděla vozidla (silniční, kolejová) po vlastní ose.

Pokud se tedy dostanou tyto hasicí systémy do běžného užívání, budou se moci instalovat do jakéhokoliv A400M podle aktuální potřeby. A to, jak každý jistě uzná, představuje ideální řešení, protože letoun bude po většinu doby své životnosti létat jako transportní a v době chudé na požáry tak nebude zbytečně ležet ladem.

V červenci 2022 proběhly úspěšné testy Airbusu A400M v roli hasebního letadla. Pro testy byl využit pátý (tj. poslední) prototyp A400M výrobního čísla MSN 006.

Nádrž na hasicí látku, zpravidla vodu, má objem 20 kubických metrů, respektive letoun se může nad požár vydat s dvaceti tunami vody. Toto množství vody je hasební zařízení schopno vypustit (vytlačit) během necelých deseti sekund, vypouštění probíhá přes otevřená nákladová vrata na zádi letounu.

Testování hasebního zásahu proběhlo za denního světla, kdy A400M letěl v minimální výšce 150 stop (cca 46 metrů) rychlostí 125 uzlů (cca 230 km/h).

Nejbližším cílem je dovést vývoj hasicího zařízení RORO pro A400M do provedení zralého pro sériovou výrobu (možná je lepší použít slovo „produkční“, když těch sériových kusů stejně nebudou nijak závratná množství). Také se počítá se zkouškami hasebních zásahů v nočních podmínkách, aby se zvýšila efektivita protipožárního boje.