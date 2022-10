Vzdušná převaha byla a stále je klíčem k úspěchu, říká velitel Luftwaffe

Německo plánuje v nadcházejících letech investovat do letectva více než 40 miliard eur, včetně nákupu nových stíhaček. Masivní nákupy hlásí i další spojenci. Myslíte si, že ruská invaze na Ukrajinu otevřela Západu po letech škrtů oči?

Celkový balík federální vlády ve výši 100 miliard eur byl rozdělen do různých dimenzí – pozemní, letecká, námořní a komunikační. Takže pokud jde o to, kdo co dostane, neexistuje přímá vazba na německé letectvo, armádu nebo námořnictvo.

Peníze jsou určeny k tomu, aby Bundeswehr po letech zanedbávání opět mohl plnit své závazky vůči NATO. Těší mě, že v této souvislosti již byla přijata některá důležitá rozhodnutí, jako je náhrada naší stárnoucí flotily letounů Tornado moderními letouny F-35 nebo nákup vrtulníků CH-47 Chinook, které nahradí stroje CH-53, jež v Bundeswehru létají již téměř 50 let. Letecký a vesmírný sektor je vždy považován za špičku, pokud jde o technologie. Takže udržovat jej na nejmodernější úrovni je podle mého názoru samozřejmě naprosto nutné.

„Musíme využívat všechny druhy senzorů a využívat jak pilotované, tak bezpilotní platformy. To bude vyžadovat vytvoření určitého „bojového cloudu“, z něhož můžeme v případě potřeby čerpat informace.“

Jak silné a s jakými ambicemi vidíte německé a spojenecké vzdušné síly v Evropě?

Diskutovat o tom, jak by mohly evropské vzdušné síly vypadat v budoucnu, je zásadní. Zatímco zavádíme letouny 5. generace, budoucí 6. generace posune výzvy, požadavky a také možnosti na další úroveň. Spojí pilotované systémy s bezpilotními, velitelské bojové stroje a dálkově ovládané nosiče, dojde ke sloučení senzorů a efektů k vyššímu bojovému výkonu.

Musíme tedy mít schopnosti vést operace ve všech doménách. To bude vyžadovat celé spektrum situačního povědomí. Musíme využívat všechny druhy senzorů a využívat jak pilotované, tak bezpilotní platformy. To bude vyžadovat vytvoření určitého „bojového cloudu“, z něhož můžeme v případě potřeby čerpat informace. Uspět však můžeme pouze tehdy, pokud budeme jako evropské vzdušné síly stát při sobě – doslova křídlo na křídle.

Myslíte si, že kvůli ruské agresi dochází k renesanci vzdušných sil? V posledních dvou dekádách se letectva potýkala s tím, že byla kvůli škrtům vlastně jen udržována na nějaké provozuschopné úrovni.

Nedávné konflikty ukázaly, že pozemní síly nebo kritická infrastruktura jsou extrémně ohroženy útoky ze vzduchu. Pro nás je prvním krokem zamyslet se nad prostředím hrozeb, s nimiž se musíme vypořádat. Viděli jsme, že na trh přicházejí sofistikovanější systémy protivzdušné obrany a že vzdušný prostor nabývá na významu. V důsledku toho budeme určitě čelit náročnějšímu prostředí. Vzdušná převaha byla a stále je klíčem k úspěchu. Mohu jen uvítat, že se to nyní všeobecně uznává, a to i s ohledem na nejnovější vývoj v Evropě.

Řada spolkových politiků vyzývá, aby se Bundeswehr jako celek stal nejsilnější konvenční armádou na kontinentu. Co si o tom myslíte?

Viděli jsme, že mír a stabilitu v Evropě může chránit pouze Aliance. Proto se klíčovou stala multinacionalita. Německo je největší zemí v Evropě, mnoho našich partnerů k nám vzhlíží. Německé letectvo je přitom silným zastáncem úzké spolupráce v rámci Evropy. Proto jsme podpořili zřízení Evropského velitelství letecké dopravy, mnohonárodní flotily MRTT (Pozn.: flotily víceúčelových transportních a tankovacích letounů, na jejíž pořízení a provozu se podílí i Česko) a dalších dvoustranných či mnohostranných projektů. Každá partnerská země přináší důležité a jedinečné schopnosti. Interoperabilita, tedy schopnost operovat společně, nás činí silnými.

Ingo Gerhartz Od května 2018 v hodnosti generálporučíka zastává funkci generálního inspektora Luftwaffe, který je zároveň velitelem německých vzdušných sil. Je podřízen přímo federální ministryni obrany. Šestapadesátiletý Gerhartz slouží u letectva 37 let. Velel například průzkumným misím s letouny Tornado na severu Afghánistánu. Absolvoval několik pilotních kurzů v USA. Létal se stroji T-38, F-4F Phantom II i letouny MiG-29, které německé vzdušné síly získaly po rozpadu Sovětského svazu a sjednocení Německa. Podílel se na zavádění nejmodernějších strojů Eurofighter, které dosud pilotuje.

Letouny Tornado, které slouží u Luftwaffe již více než čtyřicet let, budou nahrazeny supermoderními letouny F-35. Jaký technologický skok představuje?

Rozhodnutí pořídit letouny F-35 bylo pro nás zásadní. Vstup do klubu spojeneckých uživatelů F-35 byl jasným signálem ke zlepšení interoperability a soudržnosti evropských vzdušných sil. Navíc očekáváme dodávky dalších letounů Eurofighter se zvýšenými schopnostmi elektronického boje. Tento mix nám umožní čelit nadcházejícím hrozbám, zejména v náročném prostředí.

S potěšením jsem také zaznamenal souběžné rozhodnutí české vlády z července 2022 pořídit si letouny F-35. Spolu se státy, které již tento letoun v Evropě provozují, vidím do budoucna ještě větší potenciál pro bilaterální spolupráci v oblasti výcviku a vzdělávání a interoperability v rámci Aliance.

Čeští a němečtí stíhací letci spolupracují prakticky dvacet let, hned od vstupu ČR do NATO. Rozšíří nákup F-35 nějak možnosti spolupráce na obou stranách?

Z mé strany rozhodně ano. Už nyní jsme se stroji Eurofighter posunuli dopředu náš koncept „plug & fight“, který nám umožňuje vzájemně využívat logistiku, zbraně, náhradní díly a dokonce i personál. S rozšířenou flotilou F-35 v Evropě bychom mohli tuto úroveň interoperability posunout na další úroveň, včetně vzdělávání, výcviku a provozu letounů. To by nám v budoucnu umožnilo rychlé nasazení bez logistických omezení.

Luftwaffe nyní opět pomáhá střežit vzdušný prostor v Pobaltí. Stejně jako Češi s gripeny. Počet ostrých vzletů, takzvaných „Alfa Scramble“, spojeneckých pohotovostních stíhaček k nekomunikujícím ruským vojenským letounům v regionu je bezprecedentní. Jaká je tam situace?

Od začátku srpna jsme v Pobaltí nasadili stíhačky Eurofighter. Zejména v současné situaci je důležité ukázat přítomnost a jednat profesionálně, pokud jde o nekomunikující ruské letouny. Vzdušný prostor NATO zajišťujeme ve spolupráci s našimi evropskými partnery, kteří pobaltské státy rovněž podporují svými schopnostmi.

Přitom stále více uplatňujeme zmiňovaný koncept „plug & fight“. Menší kontingenty vojáků a vojákyň z jedné země jsou začleněny do kontingentu partnerské země a pracují na společně provozovaných typech letounů. Zde jsme již velmi daleko s našimi britskými přáteli a také se Španěly a Italy. Společné působení může snížit zátěž na vlastní personál a je stále efektivnější.

Německé vzdušné síly rovněž nedávno podnikly dosud naprosto unikátní misi. Vyslali jste stíhačky, transportní letouny a létající tankery doslova na druhý konec světa – do Austrálie na sérii cvičení v Indo-Pacifiku. Proč? Není to pro evropské síly příliš vzdálená zóna možného nasazení?

V loňském roce byly zveřejněny směrnice německé spolkové vlády pro oblast Indo-Pacifiku, které nám poskytují vhodný rámec pro naše závazky v této oblasti. Účast na dvou cvičeních ,,Pitch Black“ a ,,Kakadu“ nám umožnila trénovat a vyměňovat si zkušenosti s našimi partnery v Indo-Pacifiku, a tím podpořit vzájemné porozumění.

Pro mě bylo obzvlášť důležité, že jsme mohli demonstrovat základní podstatu vzdušných sil: schopnost rychlého nasazení. Byli jsme schopni dopravit naše stíhačky Eurofighter do Singapuru za méně než 24 hodin. Tento projekt, souběžný Air Policing v pobaltských státech, podpora letectva při zajišťování ochrany vzdušného vzdušného prostoru Slovenska a nasazení strojů Tornado do operace „Cobra Warrior“ ve Velké Británii – to vše ukazuje, že německé letectvo je již schopné operovat po celém světě.

„Někteří lidé, jako například francouzský prezident, tvrdí, že je Aliance po mozkové smrti, ale já s čistým svědomím říkám, že nikoliv. Stojíme při sobě a ukazujeme světu, zejména na východ Rusku, že NATO je jednotné.“

Mnozí kritici tvrdí, že jde o vzkaz Číně ohledně Tchaj-wanu.

Tento přesun 6 stíhaček Eurofighter, 3 tankerů A330 a 4 transportních letounů A400M na tak dlouhou vzdálenost do Austrálie přes Spojené arabské emiráty a Singapur byl největším a logisticky nejnáročnějším projektem letectva od jeho založení v roce 1956. Jeho plánování probíhalo téměř dva roky, a tedy dlouho předtím, než se rozhořelo současné napětí mezi Tchaj-wanem a Čínou.

Po cvičení „Pitch Black“, do kterého se zapojilo na 100 letounů a přibližně 2 500 vojáků ze 17 zemí, můžeme již učinit první závěr. Podařilo se nám úspěšně vyslat a doručit signál našim stejně smýšlejícím partnerům v regionu. A jsem rád, že jsme již byli pozváni na „Pitch Black 2024“. Zkušenosti, které jsme tam během cvičení nasbírali a získali, jsou základem, který je třeba rozšířit.

Právě letouny A400M německého letectva nyní s českými gripeny procvičují tankování za letu nad Českou republikou.

Od svého prvního nasazení v německých vzdušných silách v roce 2014 se letouny A400M staly páteří Bundeswehru v oblasti letecké dopravy, doplňování paliva za letu a mají stále velký potenciál. Počátkem letošního roku vydalo švédské letové zkušební středisko FMV povolení k doplňování paliva za letu z kletounu A400M pro všechny konfigurace letounů JAS-39 C/D Gripen, včetně těch v českých službách. V návaznosti na to jsme vydali povolení, že německé stroje mohou začít sloužit jako tankery i pro letouny českých vzdušných sil.

Co pro vás znamenají Dny NATO v Ostravě? Německá účast je tradičně silná.

Dny NATO v Ostravě jsou pro mě vždy mimořádnou událostí. Pokaždé jsem ohromen tím, kolik letounů je zde vystaveno. Velmi se mi líbí profesionální atmosféra a pospolitost mezi účastníky. Zároveň jde o skvělou příležitost pro diskuze o nových nápadech uplatnění vzdušných sil v budoucnu. Ostrava především spojuje členy NATO i partnerské země. V těchto dnech vysíláme jasný signál, že NATO a jeho partnerské národy stojí při sobě. Ostrava je symbolem naší soudržnosti a společných hodnot, které sdílíme.

Mimochodem, na okraj Dnů NATO v Ostravě jste obdržel Českou a slovenskou transatlantickou cenu. Co to pro vás znamená?

Je to pro mě velká čest. Zejména proto, že se mi podařilo navázat úzké vztahy s českými a slovenskými vzdušnými silami. Máme hodně společných zájmů, například v rámci mnohonárodní dopravní flotily.

Upřímně, pro mě jde o velmi speciální návštěvu, protože jako NATO ukazujeme, že stojíme při sobě. Někteří lidé, jako například francouzský prezident, tvrdí, že je Aliance po mozkové smrti, ale já s čistým svědomím říkám, že nikoliv. Stojíme při sobě a ukazujeme světu, zejména na východ Rusku, že NATO je jednotné. A tato cena je toho součástí, je to dílek skládačky, který jasně říká, že napadení území NATO by bylo překročením „červené linie“.

Jste třetím laureátem z Německa, který prestižní cenu od roku 2012 obdržel. Před vámi například generál Klaus Naumann, někdejší předseda Vojenského výboru NATO.

Ano, jsem na to hrdý, je to pro mě čest, ale považuji to za ocenění mého národa. Lidí, letců, vojáků – díky kterým se spolupráce daří.