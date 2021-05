Arenberger je bez bezpečnostní prověrky, šéfové nemocnic ji mít mají

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger, který vede vinohradskou nemocnici od roku října 2019, zatím o bezpečnostní prověrku nepožádal, ale plánoval to. „Ale pak přišla epidemie covidu a byly jiné starosti. V současné době tato otázka není na stole,“ řekl na svou obranu pro Deník N Arenberger.

Tuto povinnost zavedl bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v srpnu 2019. Všichni ředitelé státem řízených nemocnic tak musí o bezpečnostní prověrku na nejnižší stupeň zažádat. Tyto nemocnice hospodaří ročně s velkým obnosem peněz a získávají státní a evropské dotace.

„Povinnost měli všichni ředitelé přímo řízených nemocnic na základě mého příkazu,“ napsal Deníku N bývalý ministr Vojtěch. Podle něj je nemocnice provádějí nákupy převyšující 300 milionů korun. Tato hranice je zákonem označena jako citlivá činnost, přičemž bezpečnostní prověrku vyžaduje.

Arenberger s tím ale nesouhlasí a proto o ni nezažádal. „Mít prověrku není nic, co by bylo dáno zákonem v případě, že jste ředitelem či ředitelkou nemocnice,“ napsal ministr. Ředitelé všech daných nemocnic aktuálně prověrku mají. Jedinou výjimkou je právě ministr Arenberger.

Národní bezpečnostní úřad potvrdil, že si současný šéf resortu zatím o bezpečnostní prověrku nezažádal. „NBÚ nikdy nerealizoval bezpečnostní řízení podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, k vámi uvedené osobě,“ potvrdil Deníku N mluvčí Jaromír Kadlec.

Podle expertů je toto jednání problémové. „Znamená to, že jednak nemůže podepisovat kontrakty přesahující 300 milionů, jednal by se správně neměl seznamovat s informacemi, které jsou v režimu důvěrné,“ řekl bývalý ministr vnitra a šéf rozvědky František Bublan.

„Dalším problémem je i to, že exministr Vojtěch to šéfům nemocnic nařídil, a Arenberger to tedy dosud nesplnil,“ uzavírá bývalý ministr Bublan.

Souhlasí s tím také bývalý ředitel civilní rozvědky Karel Randák. „Pokud tu prověrku nemáte, neměl byste číst materiály, které jsou označené jako důvěrné nebo vyhrazené,“ řekl Deníku N Randák. Ministr by ji tak nemusel mít v případě, pokud by za něj zakázky podepisoval někdo jiný.

Arenberger čelil také obvinění z vlastnictví problémové nemovitosti. „Když ve svém majetkovém přiznání zatajil, že vlastní desítky nemovitostí, mohl by mít problém,“ dodal Randák. Městská část Praha 1 po jednání na svých stránkách nakonec uvedla, že Arenberger zprivatizoval v roce 2019 byt spojený s ordinací v souladu s tehdejšími pravidly.