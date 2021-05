O jeho rady už nestojí, vést kampaň se Smejkalovou fotkou chce resort dál

„Ano, kampaň s odborníky nadále pokračuje,“ uvedla na dotaz iDNES.cz mluvčí resortu zdravotnictví Jana Schillerová.

Na reklamních plakátech, které spojuje heslo „Udělejme tečku za koronavirem“, vystupuje třeba šéf skupiny, hlavní epidemiolog IKEMu Petr Smejkal. Na jednom z nich odpovídá na otázku, zda vakcína funguje i proti mutacím covidu-19. „Vakcína vám vždy poskytne určitou ochranu proti všem mutacím viru. Kdyby se však přece jen objevila mutace, proti které by vakcína byla účinná jen minimálně, bude trvat řádově týdny, než se vyrobí vakcína nová, účinná i proti této mutaci,“ uvádí v kampani.

Podobnou roli má i viroložka, další členka MeSES Ruth Tachezy. Ta ve videu patřícím do kampaně odpovídá třeba na otázku, jestli se může člověk v důsledku vakcinace nemocí nakazit. „Vakcíny, které máme, neobsahují ani živý, ani oslabený virus. Proto nemůžete dostat onemocnění covid-19,“ vysvětluje.

Kampaň za očkování proti koronaviru využívá i anonymnější tváře.

A oba dva se nyní shodli, že po ukončení spolupráce s resortem v rámci MeSES nemají důvod odstupovat s kampaně.

„V žádném případě. Kampaň je podle mě zcela nezávislá na tom, jestli jsme nebo nejsem členem MeSES. Účast v kampani jsem přislíbila daleko dřív než jsme začali pracovat s MeSESem,“ řekla Tachezy.

Připomněla přitom, že i v lednu se jedné kampaně na podporu očkování zúčastnila. Natočila tehdy spot s influencery Annou Šulcovou a Jakubem Gulabem. „Protože to považuji za věc, která je důležitá. Opět to děláme zadarmo, máme o tom podepsanou smlouvu. Myslím, že to je věc, která může pomoct, tak ji dělám. Nemám důvod z toho nějakým způsobem odcházet,“ dodala.

Podobně se k věci staví i Smejkal. „Cokoliv pomůže očkování mi nevadí,“ řekl.

Spolupráci podle vyjádření jednoho ze členů skupiny, sociologa Martina Buchtíka, oznámil v úterý Smejkalovi náměstek ministra zdravotnictví Martin Havrda. Oficiálním důvodem podle vyjádření resortu je vznik obdobné skupiny tvořené přímo lidmi z ministerstva.