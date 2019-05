Staňkův těžký úkol. ČSSD nevěří, že ministr uklidní situaci v kultuře

„Honza Hamáček ho odvolávat určitě nebude, ale je pod takovým tlakem, že si neumím představit, co by se muselo stát, aby ještě dokázal situaci v kultuře zklidnit,“ líčí jeden z představitelů ČSSD.



„Předseda není typ, co by před volbami ohlašoval výměny ministrů. Ale ministr Staněk má problém dlouhodobě a balí se to jako sněhová koule. Pokud nějak velmi rychle nenapraví dojem, asi to bude tak, že ho po volbách do Evropského parlamentu předseda přesvědčí, aby odešel sám,“ uvádí další.

Klíčový termín je 31. května. Do toho dostal Staněk na posledním grémiu ČSSD dvojici úkolů.

Úkol první: Připravit výběrové řízení na nového šéfa Národní galerie za odvolaného Jiřího Fajta. Možná ještě těžší je však úkol další: Uklidnit situaci v kultuře. Petici za Staňkovo odvolání totiž v tuto chvíli podepsalo skoro sedm tisíc lidí včetně známých jmen, jako jsou Josef Pleskot, Aňa Geislerová, Michael Žantovský, Michal Horáček nebo Jáchym Topol.



Kvůli údajné nekompetenci a mediálním výstupům ministra kultury v úterý rezignaoval ředitel Sbírky umění 19. století a klasické moderny v Národní galerii Praha Otto Urban.

Urban v rezignačním dopise uvedl, že nevěří tomu, že je Staněk schopen složit skupinu odborníků, kteří by měli respekt napříč uměleckou, ale i uměleckohistorickou scénou, jak o tom ministr mluví a která mu má pomoci organizovat výběrové řízení na ředitele Národní galerie Praha.



Olomoucké Muzeum umění, jehož ředitele Michala Soukupa Staněk odvolal ve stejný den jako Fajta, pak příští úterý pořádá koncert za Staňkovo odvolání.

Staněk si pořád věří

Samotný Staněk stále věří, že to ještě ustojí. „Dostávám řadu osobních reakcí. Veřejně vystoupili odboráři Národní galerie. Komentáře pod články stále více reflektují, že se někdo konečně postavil elitám,“ řekl ministr MF DNES.

Situaci by rád uklidnil také předseda ČSSD Jan Hamáček. „Pro mě má jasný úkol – připravit výběrové řízení a žádné další spekulace živit nebudu,“ říkal včera stranický šéf.

Zdroje MF DNES z jeho okolí však naznačují, že i jinak velmi trpělivému Hamáčkovi, kterému se rozhodně nechce měnit sociálnědemokratické ministry, už docházejí nervy.

„Předsedovi se samozřejmě nemůže líbit, že ministr v rozhovorech ani neví, jaký má jeho resort rozpočet. Nebo že se necitlivě pustí do odvolávání ředitelů chvíli před volbami,“ přibližuje jeden z Hamáčkových blízkých.

Staněk pro odvolání měl argumenty. Fajtovi mimo jiné vyčetl, že jako šéf Národní galerie uzavřel autorskou smlouvu na 1,2 milionu korun se sebou samým. Soukupovi zase „fatální selhání“ při přípravě projektu Středoevropského fóra Olomouc, například drahý nákup pozemků. V obou případech však narazil na velký odpor.

Fajt se hájil tím, že šlo o honorář za práci nad rámec jeho smlouvy. A Soukup argumentoval, že za drahý nákup pozemků částečně může ministerstvo kultury, které v minulosti neopatrně ohlásilo záměr stavět, čímž v zamýšlené lokalitě stouply ceny parcel.

Konec mužů, o nichž se mluvilo

Staněk přitom musel tušit, že odvolání vyvolá poprask. Vědělo se o tom, že Fajt vede spor s prezidentem Milošem Zemanem, který ho odmítá jmenovat profesorem. MF DNES před čtvrt rokem psala o tom, že prezident nabídl už tehdy ohroženému Staňkovi politickou podporu za to, že právě Fajta odvolá.

Staněk celou dobu podobný scénář odmítal, odvoláním tři měsíce nato však spekulace ještě přiživil. Do toho si ministr naběhl svými vyjádřeními, kdy Fajtovi vyčítal klesající návštěvnost Národní galerie – návštěvnost přitom za posledních pět let vzrostla z necelých 400 tisíc návštěvníků na více než 700 tisíc. Staněk to zpětně dovysvětloval tím, že nemyslel návštěvnost galerie jako celku, ale jen některých jejích míst.

Také z olomouckých uměleckých kruhů, kde je Soukup respektovanou postavou, měsíce zaznívaly od řady lidí obavy, že by se Staněk mohl pokusit ředitele zbavit. Zvlášť poté, co do Muzea umění Staněk poslal audit.

Právě proto straníci Staňkovi vyčítají, že měl postupovat citlivěji. A druhý muž ČSSD Roman Onderka s pražským poslancem Petrem Dolínkem už veřejně prohlásili, že by na Hamáčkově místě zvážili Staňkovo odvolání. Byť nakonec i oni při posledním stranickém grémiu ČSSD minulý čtvrtek odhlasovali usnesení, které Staňkovi ukládá už zmíněné úkoly.

Veřejní kritici zatím v oslabení

„Pevně věříme, že Antonín Staněk to usnesení naplní,“ říká Onderka. A tvrdí, že to myslí vážně.

Nic jiného mu teď ostatně ani nezbývá. K jeho nedávné kritice Staňka z televizních Otázek Václava Moravce se totiž veřejně přidal právě jen Dolínek.

„Dost nás tím naštval, jestli si chtěl říct o post ministra kultury, mohl to udělat jinak,“ zlobí se na Onderku jeden z Hamáčkových spojenců. Onderka však odmítá, že by za jeho slovy byla ambice vystřídat Staňka.

„Ten, kdo vám to řekl, je asi hloupý. Kdybych chtěl být ministrem, tak to nedělám takhle,“ tvrdí.

S Dolínkem zůstávají s veřejnými výzvami osamoceni. Hamáček má za sebou většinu poslanců včetně jejich šéfa Jana Chvojky, který říká, že „by nebylo rozumné podléhat momentálním náladám“.

Podobně jiný výrazný poslanec ČSSD, Jan Birke, si myslí, že pokud Staněk zvládne připravit výběrové řízení na post Fajtova nástupce, může ještě protesty uklidnit.

„Ministr se v tuto chvíli schází se šéfy významných institucí, kteří jsou připraveni mu pomoci, aby do konce května připravil ten tendr na ředitele Národní galerie, dá se to stihnout.“

Ale současně Birke tuší: „Pokud ten tendr nepřipraví dost dobře, vrátí se to jako bumerang a ty věci se začnou řešit.“ Jak pak dodávají někteří další: Stačí, aby ČSSD našla za Staňka náhradu. A pak to může jít rychle.