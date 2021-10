KOMENTÁŘ: Čekaly se měsíce přetahování, ale Babiš to vzdal. Je to dobře?

„Předáme to nové koalici a my budeme v opozici, nebudeme hrát žádné hry. Moje pověření, které mi prezident sdělil, nepřijmu,“ oznámil Babiš už v pátek, tedy necelý týden po volbách. Je to dobře? Je evidentní, že Miloš Zeman byl připraven první pokus o vládu, ba spíše oba, které mu ústava dává, svěřit právě Babišovi. I­ přesto, jak dopadly volby, a i v situaci, kdy se prezident kvůli nemoci bude v povolebních jednáních angažovat podstatně méně, než asi i on sám čekal. Zemanovu aktuální nabídku potvrdil Babiš poté, co se s ­prezidentem den po volbách setkal.