Je to velká Vondráčkova chyba, kritizuje Babiš počínání šéfa Sněmovny

Vondráčka k Zemanovi přivedl kancléř Vratislav Mynář a šéf Sněmovny tvrdí, že ze setkání existují i fotografie, které pořídil šéf odboru hradního protokolu Vladimír Kruliš a které mají dokazovat, že prezident podepsal svolání Sněmovny na 8. listopadu. Fotografie nebyly zveřejněny.



„Celá situace okolo zdraví pana prezidenta je značně vyhrocená a to měl pan Vondráček při návštěvě pana prezidenta vnímat a zohlednit,“ uvedl Babiš. Celá ÚVN a hlavně její personál je podle premiéra pod enormním tlakem a dělají podle předsedy vlády svou práci skvěle s maximálním nasazením.

Neoprávněný vstup, nežádoucí událost, uvedla Ústřední vojenská nemocnice

Ostře se k cestě Vondráčka do nemocnice vyjádřila již ve čtvrtek Ústřední vojenská nemocnice. „Pana prezidenta navštěvuje, vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, pouze vybraný úzký okruh jemu blízkých osob, mezi které pan předseda Radek Vondráček v době návštěvy nepatřil. Tento neoprávněný vstup eviduje ÚVN jako tzv. nežádoucí událost, která bude prověřena v rámci interního šetření nemocnice,“ uvedla nemocnice v tiskovém prohlášení.

Policie České republiky oznámila v pátek na Twitteru, že vyhoví požadavku Ústřední vojenské nemocnice a neumožní přímý kontakt s prezidentem Milošem Zemanem nikomu, kdo předem neobdržel souhlas ošetřujícího lékaře s návštěvou.



Policie ČR @PolicieCZ Policie České republiky vyhoví požadavku @uvn_praha a od tohoto okamžiku nebude ze strany ochránců umožněn přímý kontakt prezidenta republiky s žádnou osobou, která předem neobdržela souhlas ošetřujícího lékaře s návštěvou. #policiepp oblíbit odpovědět

ÚVN se už ve čtvrtek distancovala také od toho, co Vondráček vykládal o zdraví Zemana. „ÚVN rovněž nemůže potvrdit v médiích prezentovaný průběh a obsah setkání, neboť mu nebyl přítomen nikdo ze zdravotnického personálu ÚVN. ÚVN se rovněž distancuje od výroků pana předsedy Radka Vondráčka, týkajících se zdravotního stavu pana prezidenta,“ uvedla nemocnice.



„Mohu vyvrátit spekulace o tom, že by nebyl způsobilý vykonávat svou funkci. Je tedy nemocný, je na JIP, ale doufám, že tam nabere síly,“ uvedl pro iDNES.cz Vondráček. Tvrdil dokonce, že mu prezident citoval německého klasika, nechtěl ale říci, oč přesně šlo. Pro Aktuálně.cz uvedl, že šlo o slova: „Zeit gewonnen, alles gewonnen.“ To je ve skutečnosti citát z německé verze nejznámějšího díla Nicola Macchiavelliho Vladař.

Je to poslední kapka, do vedení Sněmovny nepatří, uvedl šéf poslanců KDU-ČSL Výborný

Počínání Vondráčka nechápe lídr koalice SPOLU a zřejmě i budoucí premiér Petr Fiala. „Nerozumím tomu, proč pan Vondráček šel za panem prezidentem do nemocnice. Do 8. listopadu není aktivita pana prezidenta nutná, ustavující schůze PS je svolána, jednání o příští vládě a koaliční smlouvě probíhají,“ sdělil iDNES Fiala.



Zatím není jasné, jaké to bude mít pro Vondráčka politické konsekvence. Strany koalice SPOLU a PirSTAN, které jednají o společné vládě a o tom, jak má vypadat vedení Sněmovny, počítají s tím, že ANO může mít získat pozici místopředsedy, když nebude bránit předání moci nové vládě.

Šéf poslanců KDU-ČSL Marek Výborný iDNES.cz řekl, že by pro Vondráčka, když ho ANO navrhne do vedení Sněmovny, nehlasoval. „Ne, je to poslední kapka po čtyřech letech jeho působení ve funkci předsedy Sněmovny,“ uvedl Výborný.