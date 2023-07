Zakažme nové investice do IT, ušetříme stovky miliard, prohlásil Babiš

Kde by expremiér a lídr opozičního hnutí ANO Andrej Babiš jako předseda vlády ušetřil desítky až stovky miliard a ozdravil tak veřejné finance? Zakázal by nové investice do IT sektoru a propustil některé zaměstnance Strakovy akademie. Ve středu to Babiš řekl na otázku redaktorky Deníku Kateřiny Perknerové.