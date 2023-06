Já a premiér? To je vtipná Babišova snaha rozeštvat vztahy v ODS, míní Kuba

Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš v nedělní debatě na CNN Prima News doporučil premiérovi Petru Fialovi, aby svůj post předal jihočeskému hejtmanovi Martinu Kubovi. „Toto je amatérská vláda. Pan premiér by měl předat řízení vlády hejtmanu Kubovi a sám jít dělat eurokomisaře místo Jourové,“ vyzval Babiš premiéra k demisi.

Babišova slova vnímá předseda Asociace krajů Kuba jako politickou rétoriku. „Mě to pobavilo v tom kontextu, že tento týden má vláda výjezdní zasedání v jižních Čechách, takže s jistou mírou humoru jsem si říkal, že to je snad nejvtipnější, co mě mohlo před tím zasedáním vlády potkat. Beru to opravdu s nadhledem,“ řekl na Impulsu Kuba s tím, že je možná Babišovou ambicí rozeštvat vztahy v ODS.

Ve vysílání zároveň Kuba potvrdil, že se bude chtít i dál věnovat krajské politice. „V téhle chvíli je moje místo v Jižních Čechách. Chlap v mém věku má plnit sliby a já jsem slíbil Jihočechům, že budu dělat maximum pro to, aby se v Jižních Čechách dobře žilo. O to se snažím. Rád bych v této pozici zůstal, ale to uvidíme po krajských volbách. Z řady důvodů nemám ambici se v téhle chvíli vracet do velké politiky,“ sdělil s tím, že jde o krátkodobý výhled. Připustil, že budoucnost může nakonec přinést ledacos.

Cestou je kvalitní komunikace

Řeč padla i na vládou představený úsporný balíček. Kritiku hnutí ANO a Andreje Babiše označil hejtman Kuba za lacinou. „Problémy se neobjeví z týdne na týden. Je to něco, co vláda hnutí ANO zasela bezbřehým rozhazováním a teď nás to všechny dobíhá,“ řekl.

Podle něj může kabinet Petra Fialy české občany provést těžkou dobou jen za předpokladu, že své kroky bude vláda dobře vysvětlovat tak, aby je lidé pochopili.

Jedná se podle něj ale o úkol pro všechny ministry. „Já to nechci posuzovat. Ta komunikace je klíčová a bude nutné, aby vládě lidé věřili, že to co říká, dává smysl. Že takto svět kolem má fungovat, že takhle tu společnost posunou dál. To je strašně klíčové v té politice. Vysvětlit to lidem a přesvědčit je, že ty kroky jsou nutné,“ dodal Kuba.