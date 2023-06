Fiala lže, zvedá daně a ničí ekonomiku, kritizuje Babiš vládu

Jak vnímáte novou migrační dohodu, na které se shodly státy EU a podpořilo ji i Česko?

Je to naprosto skandální, je to zrada. Ministr Rakušan a celá vláda zradili celou Českou republiku a všechny občany. Jak s něčím takovým mohli souhlasit bez diskuse s veřejností? Jde o povinné kvóty, to mi nikdo nevymluví. Solidarita nemůže být povinná. Říkají nám – musíš si vzít migranty. Nevezmeš? Tak zaplať 500 000 za jednoho. Co je na tom za solidaritu? My jsme ukázali, že naši občané jsou solidární, když jsme přijali 516 tisíc ukrajinských uprchlíků, ale bylo to rozhodnutí naší vlády a ne rozhodnutí Bruselu. Polsko a Maďarsko bylo proti, ale naše vláda zase sklonila hlavu. Navíc byli tak zbabělí, že o tom nikomu neřekli. Proto jsme hned ve Sněmovně posbírali podpisy a svolali ktomu mimořádnou schůzi.

Vy jste jako premiér povinné přerozdělování migrantů odmítl. Jak byste se zachoval dnes?

Ano, jako premiér jsem to v září 2020 na Evropské radě společně scelou V4 odmítl, tehdy jsem řekl, že solidarita nemůže být povinná. A teď bych se zachoval stejně. Bránil bych naše zájmy a nic bych si nenechal diktovat. Zarazil bych to. Vždyť je to absurdní, ve stejný den, kdy syrský migrant ve Francii pobodá pět lidí, z toho 4 děti, a Francie chce zpřísnit migrační politiku, vdobě, kdy Švédsko oznámí, že otevřená migrační politika byla chyba, protože vzrostla kriminalita, vdobě, kdy řecký premiér vyhrál volby, protože chce stavět 200kilometrový plot, aby zabránil migraci, tak ve stejnou dobu schválí v Evropě tuhle šílenost? To je neskutečné. Znovu opakuju, i teď jde o povinné přerozdělování migrantů, jen to jinak pojmenovali. Za mě stále platí, že máme pomáhat tam, kde ten problém vzniká, a ne si ho přenášet domů.

Ministr Vít Rakušan však tvrdí, že ČR bude z povinnosti přispívat vyjmuta kvůli přijetí velkého množství uprchlíků z Ukrajiny?

A proč s tím nesouhlasili Poláci, kteří přijímali ukrajinské uprchlíky stejně jako my? Protože vědí, že tahle nelegální migrace je organizovaným zločinem pašeráckých skupin, které mohutně podporují různé neziskovky. Takhle bude EU pašeráky, kteří migranty zneužívají, jenom podporovat a celý problém umocní.

Pojďme k domácí scéně. Schodek státního rozpočtu se v květnu prohloubil na 271,4 miliardy korun z dubnových 200 miliard. Je to nejhlubší rozpočtový deficit za prvních pět měsíců roku od vzniku Česka. Co to ukazuje?

Totální neschopnost premiéra Petra Fialy, ministra financí Zbyňka Stanjury a vlády jako takové. Premiér Fiala nezvládá řídit vládu, ve firmě by takový člověk s tak katastrofálními výsledky dávno letěl. V politice je to složitější, proto bych doporučil, aby se vzali se Stanjurou za ruku a šli do Bruselu. Jako eurokomisař by byl Fiala ideální. Post premiéra by měl přenechat někomu schopnějšímu, například jihočeskému hejtmanovi Martinu Kubovi, ministrem financí by mohl být Jan Skopeček. Sice je to asociál jako celá ODS, ale alespoň na rozdíl od Stanjury ekonomice rozumí.

Premiér Fiala sice uznal, že deficit letošního rozpočtu se nevyvíjí dobře, nelze ale ještě říct, že vláda schválený schodek za celý rok 295 miliard nedodrží. Mohou deficit zachránit příjmy z windfall tax, dividend z ČEZ či peníze z evropských fondů, jak očekává premiér?

Vždyť je to absolutní nesmysl, protože dalších 155 miliard mu v rozpočtu nesedí. Počítá s 50 miliardami z modernizačního fondu, které nebudou, to potvrdil i ministr životního prostředí. I přesto, že podvedli důchodce tou sníženou valorizací, tak je to bude stát 15 miliard, ale v rozpočtu má nulu. Chybí tam 30 miliard na Státním fondu dopravní infrastruktury, které si budou půjčovat, aby neprohloubili deficit, je to jen takový rozpočtový podvod.

Příjmy z windfall tax, dividend z ČEZ nebo peníze z evropských fondů výši deficitu tedy neovlivní?

Myslíte tu slavnou windfall tax? Vždyť sami přiznávají, že vyberou o 60 miliard míň, než si tam namalovali. Mohlo by se klidně stát, že to, co vybrali na zálohách, budou zase muset vracet, protože ty firmy nevykážou takové zisky. Navíc si od podnikatelů vezmou bezúročnou půjčku, to je další útok na ně. Takže premiér Fiala prostě jen neměl odvahu se omluvit a přiznat, že 295miliardový deficit prostě vláda není schopná dodržet.

Pokud vláda schválený deficit nedodrží, měla by požádat Sněmovnu o vyslovení důvěry?

Prosím vás, paní redaktorko, vždyť oni ani nepožádali o důvěru, když úplně změnili svoje programové prohlášení. Předvolební sliby byly jen lži, zradili své voliče. Vážně si myslíte, že budou Sněmovnu žádat o důvěru nyní? Jejich bezohledná hlasovací mašinerie 108 poslanců si na sílu prosazuje, cokoli chce. Snížení valorizace důchodcům, které vlastně označili za hospodářskou škodu a v rozporu se zákonem jim sebrali peníze, zvýšení daní, změnu služebního zákona pro své kamarády atd, atd.

Je podle vás ministr financí Zbyněk Stanjura pořád kompetentním ministrem?

On nikdy kompetentní nebyl. Alespoň pokud jde o zájmy lidí. Jeho lidi nezajímají. V Opavě by mohli vyprávět. V práci je údajně tři dny v týdnu, když se mu sype rozpočet pod rukama, tak si odjede na dovolenou. Protože se v ODS ministerské posty rozdávají podle síly krajských organizací, tak musel dostat koryto a bohužel zrovna dostal ministerstvo financí. Teď ze své pozice řídí vládu a řídí ji tak, že neustále říká, že na nic nejsou peníze. Místo něj by to měl řídit premiér, který by měl podporovat jednotlivé ministry v investiční aktivitě jejich resortů, úkolovat ministra financí, aby ty peníze našel, tak jako to bylo za naší vlády. Z krize se má vláda proinvestovat, ale oni nechápou, co to znamená.

Vás v souvislosti s rozpočtem vláda obviňuje, že zadlužení Česka rostlo nejrychlejším tempem v Evropské unii v roce 2021, a že tudíž za současný stav můžete…

... když jsem v roce 2014 přebíral ministerstvo financí v podstatě po Nečasově vládě, ve které seděli i Petr Fiala a Zbyněk Stanjura, bylo zadlužení vůči HDP 44,2 %. My jsme zadlužení snížili až na 30 %, pak přišel covid, kdy jsme museli udržet zaměstnanost a museli jsme kompenzovat rodinám, živnostníkům, podnikatelům i firmám nepředvídatelnou ztrátu tržeb a příjmů. Všechny státy EU se zadlužily. I přesto jsme ale zemi předávali se zadlužením 42 %, tedy nižším o 2,4 % než na konci roku 2013. V roce 2021 jsme byli 6. nejméně zadluženou zemí EU. Fiala to vede od desíti k pěti, ale stále jsme 8. nejméně zadluženou zemí v EU. Průměrná míra zadlužení v EU je 85 %, jednou tolik, co má ČR. Hrozba bankrotem je proto jen zákeřná lež této vlády a hlavně premiéra Fialy, aby lidem mohl brát peníze. Dva roky to dělá přes inflační daň a teď chce ožebračovat lidi tím, že všem zvedne daně.

Slovy premiéra: Inflaci jste ale rozpoutali vy a vaše vláda...

Kromě lži o bankrotu lže pan premiér i o inflaci. Před volbami mi vyčítal inflaci, která byla 5,4 % a nám se ji podařilo srazit, což potvrdil i Český statistický úřad. On ji svou nečinností vyhnal až na 19 %, protože mu to vyhovuje, a berou tak lidem peníze inflační daní. Minulý rok díky inflaci vybrali o 137 miliard víc a letos za prvních pět měsíců mají meziročně víc o 59 miliard. Jeho vláda má ve zvyku na nás házet svoje vlastní neúspěchy a chlubit se našimi úspěchy. Jeho vláda je u moci 540 dnů a stále se vymlouvá na Babiše. Když máte malý dluh a jiná země vysoký dluh a každý jej zvýší o miliardu. Komu poroste poměrové zadlužení rychleji? Aby bylo jasno.

Jaké konkrétní kroky byste k ozdravení veřejných financí podnikl vy, pokud byste byl v roli premiéra?

Vždyť my už jsme to jednou dokázali, zadlužení jsme po vládách ODS a TOP 09 snížili o 15 % a udělali bychom to znovu. Ale šli bychom na to postupně, rozhodně ne zvyšováním daní a škrcením investic. A hlavně bych šel osobně příkladem, propustil bych 100 lidí na Úřadu vlády, přestal bych utrácet za IT služby, které už mají k dispozici a vymýšlejí nové jen proto, aby kámošům přihrávali kšeftíky, a ministrům bych naordinoval, aby se zbavili všech politických náměstků a všech členů pětikoalice, kteří jsou ve státní správě. A hlavně bych řešil příjmy, o ty se tahle vláda nestará vůbec. Proč čerpají tak málo evropských peněz? Mají tam stovky miliard korun.

Vláda ale tvrdí, že šetří i sama na sobě…

... fakt chcete tvrdit, že šetří u sebe? Vždyť je to k smíchu. Vláda zřizuje zbytečné úřady, hledá koryta pro své kamarády a spolustraníky. Rekordní počet ministrů, často úplně zbytečných, rekordní počet politických náměstků a poradců. A stále v nedohlednu je navíc zmrazení platů politiků. Když jde o důchodce, tak to jde udělat v legislativní nouzi a protiprávně. Když jde o politiky, má na to vláda spoustu času.

Máte na mysli i plán vlády nezmrazit platy politiků, ale ponížit je stejně jako soudcům výpočtem z nižší platové základny...

… toto téma už mohlo být dávno vyřešené. V září 2021 jsme rozhodli o zmrazení platů politikům, ale vyjmuli jsme z toho soudce a státní zástupce, pak to schválila i Sněmovna. Koaliční Senát to ale shodil. Návrh jsem proto znovu předložil jako řadový poslanec a leží to tam více než rok. Navíc v době, kdy měli politici prokázat solidaritu, si nechali zvýšit platy a teprve až po velkém tlaku veřejnosti hledají kličky. Ve skutečnosti to ale udělat nechtějí. Za mě platí: Ať se to zmrazí do konce volebního období a mezitím se najde zákonná cesta, aby to pak zase skokově nevzrostlo.

Premiéra Fialu obviňujete, že se v souvislosti s rozpočtem vymlouvá na Ukrajinu. Nepřijde vám to nefér?

Nepřijde, vždyť on tu válku zneužívá jako výmluvu. Já nemám nic proti té pomoci, naopak hnutí ANO bylo také jediný politický subjekt, který ukrajinské uprchlíky finančně podpořil a pomáhal jsem i já sám, ale vláda se za tu tragédii normálně schovává. Měl by jasně říct, kolik nás stojí uprchlíci, zbraně a další související věci. Pak se dá to číslo do kontextu a můžeme objektivně posoudit dopad na rozpočet. Covid měl na rozpočet naprosto zásadní dopady, měli jsme i největší propad HDP v historii – 5,5 % – a také samozřejmě výdaje, abychom udrželi zaměstnanost, pomohli lidem, živnostníkům, podnikatelům a firmám. Oni propad HDP stále nemají. Vždyť si to vezměte, teď vysoká inflace reálně snižuje důchody i přes valorizaci. Loni klesly reálné mzdy o 8,5 % – nejvíc v EU, letos v prvním čtvrtletí meziročně o 6,7 %. To je výsledek Fialovy vlády. Pokles životní úrovně. Fialova drahota. Fialova chudoba. Ta šílená válka mu prostě slouží jako výmluva.

Vláda navzdory svým předvolebním proklamacím plánuje v rámci Ozdravného balíčku zvyšování daní. Jaký vliv na růst ekonomiky a na inflaci bude balíček mít?

Neříkejme tomu ozdravný balíček. To je daňový balík, protože všechna opatření jsou založena na zvyšování daní o 73 miliard ročně. Zvyšování daní, zvlášť DPH, bude dál živit Fialovu inflaci a způsobí omezení spotřeby. Takže výsledkem bude zaškrcená ekonomika, vysoká inflace a zase opakují tu Kalouskovu chybu, který nás za podpory ODS poslal o několik let zpět, když totálně zaškrtil investice. Teď dělají to samé.

Jak se díváte na ponížení rozpočtového určení daní pro obce a kraje?

No, hlavně jsem zvědavý, jak to bude STAN vysvětlovat starostům. My jsme obcím a krajům navyšovali peníze de facto na úkor státního rozpočtu, protože je dokážou rychle investovat a přesně vědí, co potřebují. Z těch peněz se opravují chodníky, staví se školy, školky, sportoviště a dětská hřiště, ale třeba i domovy pro seniory. Na to teď mít peníze nebudou.

Vláda nechce působit chaoticky, nicméně při zjednodušování daní zařadila časopisy do snížené sazby DPH a noviny ponechala v základní sazbě. Je to pro vás pochopitelné?

Jejich návrh DPH nepochopí nikdo. Udělají zmatek, vykopou příkopy mezi pivaři, vinaři a rodiči kojenců. Časopisy o módě nechají v nižší sazbě a noviny, které odebírají třeba starší lidé v obcích, zdraží. Lidem se nic nezlevní, protože nižší DPH (z 15 na 12 %) si nechají obchodníci, tak jak to už řekli knihkupci. Lidé dál budou jezdit nakupovat veškeré zboží do zahraničí, tak jak to vlastně doporučoval poradce premiéra, a stát tím přijde o miliardy, které by vybral na daních. Knihkupci už ostatně řekli – díky, že nám snížíte daně na nulu, ale knihy nezlevníme. A takhle to bude se vším.

Vláda chce v rámci konsolidace veřejných financí zrušit některé dotace, ale nechce říct jaké. Je to dobrý signál směrem k veřejnosti, podnikatelům?

Nechtějí to říct proto, protože to je celé další nesmysl a lež. Nebo fakt vezmou ministerstvu pro místní rozvoj veškeré národní dotace, takže už se neopraví ani metr chodníků? Seberou veškeré dotace vysokému školství? Takhle totiž ten návrh stojí. Pokud by premiér chtěl bojovat proti dotačnímu byznysu, který tak účelově kritizuje a na jehož podstatě je založen vlastně celý princip fungování EU, mohl v rámci předsednictví EU navrhnout zrušení veškerých dotací, pak to bude férové. Já jsem pro. To se mu ale asi nechce, protože by nepřežila ta jeho neziskovka Centrum pro studium demokracie a kultury. Ta dostala po dobu své existence 76 milionů. Uzavřela 82 smluv se státem v hodnotě 48 milionů korun a získala celkem 116 dotací v hodnotě více než 28 milionů. Třeba na projekty zkoumající ženy v Barmě.

Podle Karla Havlíčka si při schvalování konsolidačního balíčku prožije pětikoalice ve Sněmovně peklo. Jak to bude vypadat? Máte už promyšlené změny, které budete navrhovat?

Jak chcete opravit něco, co je prostě špatně ze své podstaty? My odmítáme zvyšování daní. Budeme bojovat proti dalšímu ožebračování lidí. Je to naprosto nepředstavitelné. Vždyť oni zradili své voliče, zradili vlastně všechny, protože lhali na billboardech, lhali v programu, ale lhali teď po volbách. Mnohokrát opakovali, že daně nikdy nezvýší. A co dělají teď? Zvyšují daně všem. Z tohoto se už nedá vylhat, je to další lež, opět podvod a lidé to musí vědět.

Důchodovou reformu z dílny ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky, aby se do penzí odcházelo později a zpomalil se růst penzí pro současné i příští seniory, předpokládám také nepodpoříte.

To nemá s důchodovou reformou nic společného, vždyť zase řeší hlavně současné důchodce, kterým chtějí znovu sebrat peníze. Už je obrali o sedm tisíc jen v tomto roce. To je všechno, s čím zatím přišli, takže jaká reforma? Škoda, že zapomněli na svůj volební program. Tam mají třeba, že chtějí vázat zaručený důchod na průměrnou mzdu. To bych určitě podpořil, ale musela by růst jako za nás.