Babiš rozdal úkoly: vyšší důchody i životní minimum a obchod v Africe

Už ve čtvrtek se však podle informací MF DNES premiér Andrej Babiš setkal se svými ministry za ANO. A rozdal nejdůležitější úkoly na letošní rok.



Podobnou práci jako loni bude mít ministryně financí Alena Schillerová: V rozpočtu má opět najít peníze na zvyšování důchodů a platů učitelů. Naposledy vzrostly důchody v průměru o 900 korun a platy učitelů o 16 procent. O kolik to bude tentokrát, je zatím otázka. „Ale s dalším navýšením v tomto roce počítáme,“ ujišťuje Schillerová.



„Máme začátek ledna, takže částku vám zatím neřeknu, ale je to priorita. Jen za poslední rok jsme navýšili důchody o víc, než pravicové vlády za celých pět let. My 900 korun za rok, oni 737 za pět let,“ říká Babiš. Zmiňuje však vlády, které fungovaly převážně v období ekonomické krize, teď se Schillerové hledají peníze mnohem snáz.

Ministryně financí má také dopracovat rozšíření elektronické evidence tržeb, která se zatím stále týká jen některých vybraných podnikatelských činností. Pro Babiše je prý EET nadále prioritou a přes rozhodnutí Ústavního soudu, který před časem zrušil start třetí a čtvrté etapy projektu, jež měly dopadat třeba na řemeslníky, hodlá stále vláda dosáhnout toho, aby se povinnost vztahovala na co nejvíc živnostníků.

Ulevit by naopak mělo snížení DPH na vybrané služby – další úkol pro Schillerovou. Ministryně má novelu předložit v říjnu.

Místo 120 razítek jeden úřad

Velkým tahákem Babišovy vlády má být nový stavební zákon. Zatímco dnes je nutné před povolením stavby získat 20 až 150 razítek, po změně zákona by mělo být možné vše zvládnout na jediném úřadu, který vydá rozhodnutí do 60 dnů. Změnou chce vláda také částečně řešit současný problém s nedostatkem bytů hlavně ve velkých městech.

Stavební zákon připravuje ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, věcný záměr chce předložit na podzim s tím, že se však změny projeví až v roce 2023. Babiš na ni nicméně tlačí, aby nový zákon platil od začátku roku 2021, a mohl se jím tedy pochlubit do konce funkčního období svého kabinetu.

Vláda má ostatně co napravovat, Česko se podle žebříčku Světové banky ve složitosti získání stavebního povolení za poslední rok propadlo o 29 míst – až na 156. pozici ze 190 zemí. Nachází se na úrovni Nigeru nebo Čadu, daleko před ním nejsou jen Rakousko a Polsko, ale třeba i Irák nebo Kazachstán.

Nováková zamíří do Afriky

K ministryni průmyslu a obchodu za ANO Martě Novákové a ministrovi zahraničí Tomáši Petříčkovi z ČSSD pak směřuje úkol posilovat exportní politiku a diplomacii v Africe a Asii. Podle Babiše tam české firmy zatím stále nepůsobí tak, jak by mohly.

„Z Afriky obchodujeme nejvíc s Jihoafrickou republikou a Marokem, ale je to málo. V těch zemích jsme známí, hodně tamních politiků má příbuzné, kteří u nás studovali. Strojírenství, letecký nebo zbrojařský průmysl, tam je velký potenciál. Nemůžeme být závislí jen na obchodu s Evropou, to je teď 85 procent, musíme diverzifikovat,“ tvrdí Babiš.

Napilno ale bude mít také sociálnědemokratická ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Babiš její jméno při čtvrtečním sezení s ministry za jeho ANO často zmiňoval, Maláčová má podle něj mimo jiné zamezit zneužívání sociálních dávek.

Ten, kdo může pracovat, ale nechce, by neměl dostávat dávky. Zarazit chce vláda také obchod s chudobou v podobě podnikání spekulantů, kteří skupují byty a pak je pronajímají lidem pobírajícím příspěvek na bydlení.

„Paní ministryně musí připravit zákon a systém kontroly proti zneužívání. Potřebujeme revidovat současný systém, kdy stát dává, ale už se neptá, kam ty peníze proudí,“ říká Babiš.

Premiér Babiš po obědě s prezidentem v Lánech mluvil o prioritách vlády: