Údajný komplic soudce Elischera chce z vazby, zaručily se za něj děti

Hungova dcera Caroline, která žije v Praze, u soudu řekla, že je s otcem v pravidelném kontaktu a navštěvuje ho ve věznici. Totéž uvedl jeho syn Michal Nguyen, který bydlí s matkou v České Lípě. Ten nabídl i peněžní záruku 1,6 milionu korun.



„Část – 600 tisíc korun (30 tisíc dolarů) – je dar od dědy z Vietnamu, pak osobní půjčka u banky 500 tisíc a půjčka 400 tisíc od mojí tety. Zbytek mám z prodeje mého auta a úspor,“ vysvětlil senátu Hungův syn, kde vzal na kauci peníze.



Sourozenci nadiktovali zapisovatelce své telefony a upřesnili, kde se aktuálně zdržují. Do žádostí o propuštění otce totiž oba uvedli adresy, na kterých si pak nepřevzali soudní obsílku.



K soudu přišel i obchodník s drahými kameny Naubahar Faridullah. Tvrdí, že Hunga po propuštění z vazby ubytuje ve svém firemním bytě v Praze 4. „Známe se přes dvacet let, je to kamarád. V posledních letech u mě bydlel, když přiletěl z Vietnamu. Nic mi neplatil, občas mě vzal na jídlo do Sapy (vietnamská velkoobchodní tržnice v Praze, pozn. red.) nebo mi přivezl nějaké ovoce z Vietnamu.“



Předsedkyni senátu zajímalo, jak spolu komunikovali, když jsou z různých zemí. „Česky. Pan Hung umí perfektně,“ prohlásil Faridullah. Obžalovaný Vietnamec přitom tvrdí, že česky příliš nerozumí a průběh hlavního líčení si nechává tlumočit.

„Nemám důvod k útěku...“

Problém nastal ve chvíli, kdy do jednací síně vstoupil Vietnamec, který měl doložit, kde bude Hung na svobodě pracovat. Původně mu zprostředkoval práci u majitele jednoho bistra v Sapě. Při výslechu však uvedl, že neví, zda nabídka stále platí, protože z bistra odešel a nyní pracuje v Teplicích.



Hung poté soudu řekl, že získal jinou pracovní nabídku a sice místo řidiče u autodopravce v Praze 8. Toto zaměstnání mu prý domluvil kamarád, který s ním sdílí celu ve vazební věznici. Jde o advokáta Jana Bacílka stíhaného za zpronevěru milionů korun přijatých od klienta do úschovy.

„Nemám žádný důvod k útěku... jsem ochoten nosit elektronický náramek, budu docházet pouze do práce a domů. Jsem ochoten odevzdat i cestovní pas,“ prohlásil obžalovaný Vietnamec. Soud zatím nerozhodl. Podnikatele, u kterého by měl Hung pracovat, nejprve předvolá a vyslechne.

Policie zadržela Hunga 13. března 2018. Ze zveřejněných policejních záznamů natočených skrytě v kanceláři soudce Vrchního soudu v Praze Ivana Elischera vyplývá, že tam Vietnamec opakovaně chodil a řešil se soudcem nižší tresty pro své krajany.



6. listopadu 2019

Poté, co Elischerův senát skutečně vyhlásil mírnější rozsudek, si pak soudce v pracovně přepočítával statisíce korun. Elischer tvrdí, že šlo o jeho úspory.



Vinu popírá i Hung. V kauze je jediným vazebně stíhaným. Soudy ho pokaždé odmítly propustit na svobodu z obavy, že uprchne do Vietnamu, kde má rodiče, současnou manželku i další děti.



Se stížností proti poslednímu zamítavému rozhodnutí Hung u Vrchního soudu v Olomouci částečně uspěl. Dosáhl toho, že jeho žádost o propuštění z vazby prvoinstanční senát nyní znovu projednává.