Kauza Elischer se komplikuje, jeden z Vietnamců má záhadnou nemoc

V údajné korupční kauze je spolu se soudcem Vrchního soudu v Praze Ivanem Elischerem stíháno pět Vietnamců. Jeden z nich – Nhat Mac Van – nyní záhadně onemocněl.



Protože zároveň nedal souhlas k tomu, aby hlavní líčení probíhalo v jeho nepřítomnosti, zhatil všechna jednání naplánovaná na tento i předchozí týden. Projednávání kauzy se zastavilo.



„Pan Nhat má nějaké onemocnění, neví se jaké. Covidový odběr byl negativní. Patrně se jeho stav o hodně zhoršil, bere prášky na spaní, má hypertenzi (vysoký tlak), má teploty a neví se, co s ním dál. Je absolutně nekontaktní, nekomunikuje ani s rodinou, je zavřený v pokoji a nosí mu tam akorát pití,“ řekl v pondělí u soudu jeho obhájce Karel Němec.

Obžalovaný doktor práv Nhat Mac Van u Městského soudu v Praze (5. 8. 2019)

Předsedkyně senátu si chtěla ověřit Nhatovu neschopenku, ale lékař, který ji vydal, nebyl k zastižení. „Jeho (Nathova) lékařka je na mateřské dovolené, to je její manžel, zastupuje ji. Oni jsou oba lékaři,“ vysvětloval advokát.



Obžalovaný Vietnamec k soudu opakovaně nechodí, vždy přitom souhlasil s konáním v nepřítomnosti. Pro jednání nařízená na srpen však soud jeho svolení nemá. „Já za ním rozhodně nepojedu. Co vím, není schopen si sednout k počítači a sepsat nějakou listinu. Není schopen ničeho,“ argumentoval obhájce.

Předsedkyně senátu Veronika Cukerová mu vytkla, že před týdnem k soudu nedorazil ani on. „To, že jste v pondělí (10. srpna) nepřišel, je značně nestandardní. Stále jste byl předvolán jako obhájce a mohli jsme si to tady vyříkat,“ uvedla Cukerová. „Za jakým účelem bych se dostavoval k hlavnímu líčení, když tam šla omluva a je jasné, že mi klient nedal souhlas k účasti u hlavního líčení v jeho nepřítomnosti?“ divil se Němec. „To, že nepřijde váš klient, vás nezbavuje povinnosti, abyste se hlavního líčení účastnil vy,“ oponovala soudkyně. „Dobře, pak se omlouvám, už se to nestane,“ reagoval obhájce.

Soud chtěl tento týden vyslechnout několik svědků, například žalobkyni z Vrchního státního zastupitelství v Praze Zdeňku Šebestíkovou. Bez souhlasu obžalovaného Natha to však nejde. Stejně jako minulý týden i teď byla všechna jednání až do pátku zrušena. Hlavní líčení by mělo pokračovat v polovině září.



„Budeme doufat, že se stav pana obžalovaného Nhata zlepší a bude v kondici, případně si vyžádáme aktuální lékařskou zprávu ohledně jeho zdravotního stavu,“ dodala Cukerová.

Městský soud v Praze také musí znovu projednat žádost Nguena Quoc Hunga – jediného z šestice stíhaných, který zůstává ve vazbě. Vrchní soud v Olomouci zčásti vyhověl jeho stížnosti a Cukerové přikázal, aby se její senát žádostí znovu zabýval. Vietnamec je ve vazbě přes dva roky a chce na svobodu. Městský soud dosud odmítal cizince propustit z obavy, že zmizí.

6. listopadu 2019

Soudce pražského vrchního soudu Ivan Elischer podle obžaloby od roku 2013 lustroval pro zmíněného Hunga v neveřejných rejstřících některé pachatele z řad vietnamské komunity. V několika případech pak stíhaným Vietnamcům údajně za úplatek zmírnil trest za drogovou kriminalitu. V jedné kauze měl tresty naopak ze msty zvýšit, protože obžalovaní odmítli zaplatit.



Policie našla v Elischerově soudní kanceláři několik obálek, v nichž bylo celkem 223 tisíc korun. Elischer tvrdí, že šlo o úspory. Vinu popírá. Policii už dříve označil za neobjektivní a podjatou. Za zneužití pravomoci a přijímání úplatků mu hrozí až 12 let vězení a také trest propadnutí majetku. Hlavní líčení začalo před rokem – v srpnu 2019.