Elischerův stíhaný kamarád Hung odjel z Česka. Neuprchl, říká obhájkyně

Soud se o tom, že Hung odletěl do devět tisíc kilometrů vzdáleného Vietnamu, dozvěděl ve čtvrtek. Hlavní líčení naplánované na tento den se pak již nekonalo a zrušeno bylo i to páteční. Redakci iDNES.cz to potvrdil mluvčí Městského soudu v Praze Adam Wenig.

Na dotaz, zda obžalovaný Vietnamec přislíbil, že se do Česka vrátí, a kdy to bude, mluvčí odpověděl, že „soud takovými informacemi nedisponuje“.

Hungova obhájkyně Lucie Kýčková odmítla, že její klient z České republiky uprchl. „Nevím, kdy odjel, ani na jak dlouho. Netuším, kdy přijede zpět, ale mám jeho příslib, že se vrátí,“ řekla iDNES.cz advokátka.

Hung byl ve vazbě od března 2018, tedy od počátku celé kauzy, která se kolem soudce Elischera strhla. Soud ho v ní mohl ze zákona držet maximálně tři roky.

Po uplynutí této lhůty musel být Vietnamec 12. března letošního roku z pankrácké věznice propuštěn, a to bez jakýchkoliv podmínek – bez kauce, dohledu či zákazu vycestování.

„Odjel za rodinou, neviděl ji tři roky. Ve Vietnamu ho umístili do třítýdenní karantény,“ dodala obhájkyně.

Potvrdila, že Hung nedal soudu souhlas, aby hlavní líčení pokračovalo bez něj. Kýčková zároveň trvá na tom, že její klient trestní řízení neprotahuje.

„Pan Hung v žádném případě nic nekomplikuje. Soudu sdělil, na jaké adrese se zdržuje, takže je plně kontaktní. Soud ho do vazby znovu poslat nemůže (po návratu do ČR, pozn. red.), protože maximální zákonná délka vazby je již pryč,“ uvedla advokátka.

Na podzim 2019 přehrával soud policejní odposlechy z Elischerovy kanceláře. Uplynulo 1,5 roku a rozsudek je zatím v nedohlednu:

Místo k soudu do lázní

Kýčková obhajuje i soudce Elischera. Jeho údajnou trestnou činnost vyloučil soud k samostatnému projednání poté, co soudce onemocněl covidem.

I toto hlavní líčení se však zadrhlo. Elischer tvrdí, že jeho zdravotní stav neumožňuje, aby se jednání účastnil – údajně kvůli potížím spojeným s postcovidovým syndromem.

Ani on nedal soudu souhlas, aby byla věc projednána v jeho nepřítomnosti. Tento týden musel soud zrušit jednání naplánovaná na tři dny, od pondělí do středy.

„Jeho zdravotní stav není dobrý, v současné době má nařízené lázně,“ říká obhájkyně. Přezkoumání Elischerova zdraví podle ní soud nenařídil.

Hlavní líčení má v případu obžalovaného soudce pokračovat 14. června. Pokud jde o Hunga a další čtyři Vietnamce, je další termín stanoven na 16. června.

„Nevím, jestli se (Hung) do toho dalšího jednání vrátí, zda to časově stihne. Teď je tam v nějaké jejich zákonné karanténě a pak následuje ještě další čtrnáctidenní karanténa v místě bydliště. Nevím, zda a kdy sežene letenku zpět, je to dost komplikované. Ale určitě se vrátí a žádnému řízení se nevyhýbá,“ říká Kýčková.

Soudce Ivan Elischer podle obžaloby vycházel od roku 2013 vstříc požadavkům svého přítele Hunga, pro kterého v neveřejných rejstřících lustroval pachatele z řad Vietnamců.

Žalobce také tvrdí, že soudce dal v několika případech Vietnamcům za úplatek mírnější tresty. Jednou měl naopak postih zpřísnit ze msty, že stíhaní cizinci jeho nabídku nevyužili. Elischer i Hung obžalobu odmítají.

Pasáž jednoho z odposlechů z Elischerovy kanceláře, kterou soud přehrál: