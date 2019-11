Odposlechy soudce Elischera. S trestaným Vietnamcem řešil peníze i výši trestů

Z dosud provedeného dokazování vyplývá, že policisté získali povolení ke sledování soudce Elischera na jaře 2017. Do jeho pracovny nainstalovali dvě kamery (jednu se záznamem zvuku) a jeden mikrofon. Elischerovy schůzky s Hungem monitorovali do konce října 2017.

Pak vysoce postaveného předsedu senátu, který rozhodoval o podaných odvoláních, zejména v drogových případech, zadrželi a obvinili z několika trestných činů, například ze zneužití pravomoci úřední osoby či přijímání úplatků.

Soudkyně Veronika Cukerová, jejíž senát nyní Elischerovu korupční kauzu řeší, promítla na plátno první část policejních videí. Ukazují, jak schůzky Elischera s Hungem probíhaly.

Autor článku směl při jejich přehrávání v jednací síni zaznamenat jen zvuk – tedy to, co bylo možné v kanceláři soudce odposlechnout.

Je třeba připomenout, že Elischer a Hung se v roce 2017 už delší čas znali. Soudce, ještě když pracoval na ústeckém krajském soudu, tohoto Vietnamce soudil a potrestal za převaděčství. Později se spřátelili.

Soudce sloužil jako informační kancelář

Na úvod přehrál soud záznam ze schůzky, které proběhla 16. června 2017. Vietnamec přišel do budovy Vrchního soudu v Praze před čtrnáctou hodinou. Soudce ho vzal do své kanceláře, kde se spolu bavili o trestní věci Hungových krajanů.

„Zatím nebyla nařízena (termín veřejného projednání, pozn. red.). Dostal to jiný soudce. Ten je výkonnější,“ řekl Elischer Vietnamci. „Když tak bych mu nějak naznačil to, co jste mi říkal... že by to šlo,“ dodal soudce.

Slíbil také, že v jiné trestní věci, která pod vrchní soud nespadala, zjistí, zda advokátka podala stížnost kvůli vazbě. Obhájkyni pak zavolal, vyzvídal a zjištěné informace předal Hungovi.

Soudce telefonuje advokátce, informace pak sděluje Vietnamci:



VIDEO: Soudce telefonuje advokátce, informace pak sděluje Vietnamci Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Soudce také s Hungem probíral kauzu, kterou v odvolacím řízení soudil. Divil se, že jeden ze stíhaných Vietnamců s policií spolupracoval a pomohl rozkrýt trestnou činnost.

„Všechny udal. Řekl víc, než musel. Říkali jsme si, že Vietnamci na sebe nedonáší. Takového jsem ještě neviděl, usvědčil dalších šestnáct lidí. Nevím, kam se pak schová,“ smál se soudce.

Nevím, kam se pak schová, směje se soudce muži, který spolupracoval s policií:



VIDEO: Nevím, kam se pak schová, směje se soudce muži, který spolupracoval s policií Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Elischer se hájí tím, že na schůzkách s Hungem dělal pouze právní osvětu. „Řekl jsem, kdy lze podat stížnost, za jakých podmínek. To snad není protiprávní. Nebavili jsme se o tom, že by Hung chtěl něco ovlivňovat,“ tvrdí obžalovaný soudce.

„Ten má hodně peněz...“

Některé konkrétní schůzky zmiňuje Elischerova obžaloba. Třeba tu z 3. srpna 2017. Uskutečnila se opět v budově pražského vrchního soudu. Elischer s Hungem na ní rozebíral případ z ústeckého regionu, ve kterém figurovala osmičlenná vietnamská skupina.

„Vy jste mi říkal, že někdo z nich je váš kamarád. Tenhle? Ten dostal čtyři roky. Je ve vazbě,“ řekl soudce. Hung mu připomněl, že dotyčný je zavřený skoro dva roky. „A kolik dostal tenhle? Taky čtyři?“ zajímal se Elischer o dalšího z obžalovaných. Pak zjistil, že se státní zástupce na rozdíl od obou stíhaných Vietnamců neodvolal.

„Odvolání budu dělat až v říjnu, ale vazby budu dělat hned,“ upozornil Elischer Hunga. „Já je budu muset z vazby pustit. Co vy na to, když je pustím? Neutečou mi?“ ptal se soudce. „Ne, určitě neutečou“ ujistil ho Hung.

Co když je pustím z vazby, neutečou? ptá se soudce Hunga:



VIDEO: Co když je pustím z vazby, neutečou? ptá se soudce Hunga Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podle obžaloby přislíbil Hung v průběhu této schůzky Elischerovi milion korun za nižší tresty. Uvedenou pasáž přehrál soud opakovaně.

Zaslechnout lze toto:

Elischer: „Čtyři roky... Nemá povolení k pobytu u nás. Toho nemůžu pustit, jo, když nemá povolení. To nejde... To nemůžu, protože já bych ho neměl jak... nemůžu, tak to nic.“

Hung: „A vy budete dělat tady ten? Tady tohoto? Ten má hodně peněz, ten má hodně peněz, ten má hodně peněz... Pokud myslíte to snížíte... milion...“

Elischer: „Ten taky, jo...“

Pasáž, kde má podle obžaloby zaznít nabídka milionového úplatku:



VIDEO: Pasáž, kde má podle obžaloby zaznít nabídka milionového úplatku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Elischer na schůzce uvedl, že může některé tresty zmírnit. „Moc to nejde. Já vám pak ještě řeknu, až to prostuduji,“ uvedl soudce.

U soudu má nyní možnost se ke každému přehranému záznamu vyjádřit. „To, že bude někdo propuštěn z vazby, bylo moje rozhodnutí učiněné hned, když jsem se s tím spisem letmo seznámil,“ reagoval soudce.

Žádné pochybení nepřipustil, korupční jednání popřel. Podle obhajoby je nahrávka nesrozumitelná a není na ní slyšet nic, co by bylo možné chápat jako nabídku úplatku.

Debata o vazbě i trestech. Soudce navrhuje, že je sníží o dva roky:



VIDEO: Debata o vazbě i trestech. Soudce navrhuje, že je sníží o dva roky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jednám vždy velmi otevřeně, tvrdí Elischer

Na dalších schůzkách v průběhu srpna 2017 řešil soudce s Hungem opět propuštění jeho vazebně stíhaných krajanů a výši jejich trestů.

„Takže tohohle taky pustíme z vazby?“ ptal se Elischer Hunga ve své kanceláři 9. srpna. „Tohohle pustím zítra a tohohle až se domluvíte. A tohohle? Jak jste na tom s ním, s tímhle?“ zajímalo soudce. „Taky za týden,“ odpověděl Hung. „Takže příští týden tady ti dva. Souhlasí?“ ujišťoval se Elischer.

Toho taky pustíme z vazby? ptá se Elischer Hunga:



VIDEO: Toho taky pustíme z vazby? ptá se Elischer Hunga Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Máte nějaké kontakty tady na tu (obžalovanou Hoang Thi Hai Yen, pozn. red.)? To je manželka tohohle. On všechno doznal, vzal to na sebe, dostal čtyři roky. Takže ještě u ní by se dalo uvažovat. Dostala strašně moc (u prvoinstančního krajského soudu, pozn. red.), dostala deset let. Ona toho nemá víc jak on. Když tak se zkuste jenom tak... tady na tu,“ upozornil soudce.

„Tu holku můžete snížit na kolik?“ zajímalo Hunga. „Tu bych mohl pustit z vazby na základě toho, že on to bere na sebe. Pak bych jí to snížil. I pod sazbu by to šlo snížit, třeba na šest let,“ uvažoval nahlas Elischer. „Takže zkuste, jenom se zeptejte,“ dodal.

Máte kontakt na tuhle? Snížil bych jí to třeba na šest let, říká soudce:



VIDEO: Máte kontakt na tuhle? Snížil bych jí to třeba na šest let, říká soudce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Elischer na přehraný záznam reagoval slovy, že se takto otevřeně choval ke každému. „Toto je můj styl jednání. Velmi otevřený, přímý,“ tvrdí soudce s tím, že se vždy snažil co nejméně zasahovat do práv obžalovaných.

Schůzka obou mužů, která se odehrála 15. srpna, měla podobný průběh. „Tohohle jsem pustil. Tyhle dva pustím ve čtvrtek,“ řekl soudce Hungovi. Znovu hovořili o možném snížení trestů. „Tady u té to malinko snížím, ale jenom o dva roky,“ naznačil Elischer.

Na dalším setkání, která proběhlo v jeho kanceláři ve čtvrtek 14. září, řešil soudce s Hungem třeba to, že není nutné, aby v kauze, kterou měl na stole, propadly státu všechny peníze zajištěné vietnamskému gangu. „Ještě se na to podívám,“ slíbil soudce.

V jeho pracovně se znovu sešli o čtyři dny později. Opět debatovali o zmírnění trestů pro obžalované. „V pátek vám řeknu, jak to vypadá, kde by to šlo snížit,“ loučil se Elischer s Hungem.

Zabavené peníze vrátíme, sliboval soudce

Další schůzka proběhla v pátek 22. září. Přestože měl rozsudek v trestní věci, o kterou se Vietnamec zajímal, zaznít v soudní síni až na konci října, naznačil mu Elischer už teď, co má čekat.

„Ten nedostane trest vyhoštění. Všechno ostatní zůstane skoro stejné. Říkali jsme, že s těmi tresty nebudeme hýbat. Určitě to nebudeme zpřísňovat,“ prozradil soudce.

„Ty peníze (asi čtyři miliony korun, pozn. red.) vrátíme. Neuložíme mu to (propadnutí peněz), protože tam to asi nejde uložit. Není to tam moc dobře odůvodněné,“ přidal další podrobnosti.

Na schůzce, která se uskutečnila o měsíc později, 24. října 2017, slíbil soudce vrácení další hotovosti. „Těch 893 tisíc mu vrátíme. To jsou peníze, co byly pro děti, v té dětské pokladničce. To nejsou peníze, které by byly z trestné činnosti, určitě ne,“ ujišťoval Elischer.

Statisíce z dětské pokladničky vrátíme, to bylo pro děti, ne z trestné činnosti, říká Elischer:



VIDEO: Statisíce z dětské pokladničky vrátíme, to bylo pro děti, ne z trestné činnosti, říká Elischer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Něco jiného jsou slova a něco jiného je skutek, vlastní rozhodování. To, co zaznělo v záznamu z 24. října, to jsou úvahy, které člověk nad tou věcí vedl. Já jsem takovou úvahu vedl s panem Hungem. Ty názory se vyvíjí, mění,“ hájí se soudce.

S Hungem se setkal i ve čtvrtek 26. října po předběžné poradě se svými senátními kolegy. Vietnamci řekl, jak by za pět dní mohli zmírnit tresty jeho krajanů a komu z nich vrátí zajištěné finance.

„Tady u toho to zůstane, ty peníze nepropadnou – milion tři sta tisíc a tady ty eura. Tady u toho nepropadnou ty peníze v tom dětském prasátku,“ sdělil Elischer.

Jeho senát nakonec většině obžalovaných tresty zmírnil a jak soudce předeslal, vrátil jim i zabavené peníze – statisíce až miliony korun.

Jak změnil Elischerův senát tresty ve věci, o kterou se zajímal Hung: obžalovaní:

trest u krajského soudu:

nový trest u vrchního soudu:

NGUYEN VAN DUONG

10 let vězení + propadnutí cca 6,8 milionů korun (4 mil. + 2,8 mil.)

8 let vězení (jiný trest nebyl ukládán, zajištěné peníze byly vráceny)

PHAM ANH TIEN

10 let vězení + propadnutí 893 tisíc korun + propadnutí 265 eur

8 let vězení (jiný trest nebyl ukládán, peníze byly vráceny)

HOANG THI HAI YEN

10 let vězení + propadnutí věci

4 roky vězení + propadnutí věci

HOANG DUC LE

4 roky vězení + vyhoštění na pět let + zabrání věcí

3 roky vězení (jiné tresty nebyly ukládány, věci byly vráceny) DO CONG THUONG

4 roky vězení + propadnutí 223 tisíc korun + propadnutí věci

3 roky vězení (jiné tresty nebyly ukládány, peníze i věci byly vráceny)

V trestní věci rozhodoval odvolací senát Vrchního soudu v Praze ve složení: Ivan Elischer (předseda senátu), Bohumil Kalát a Tome Frankič, pozn. red.

Trestáme i bez důkazů, naznačil Elischer

Soudce Vrchního soudu v Praze vyslovil 26. října 2017 na schůzce s Hungem větu, která může minimálně část veřejnosti překvapit.

Elischer naznačil, že soudci trestají i tehdy, když nemají dostatek důkazů a obžalovaného by správně měli osvobodit. Jenže když už je dotyčný ve vazbě a navíc tam tráví delší dobu, tak se mu – alespoň podle vyjádření Ivana Elischera – „musí něco dát“.

Soudce hovořil s Hungem o obžalované Vietnamce Hoang Thi Hai Yen, která v projednávané drogové kauze vozila autem svého manžela. Ten se k trestné činnosti doznal a tvrdil, že manželka o ničem nevěděla.

O obžalované ženě řekl Elischer Hungovi toto: „Ona je skoro na zproštění, ale už je dva roky ve vazbě, tak jí musíme něco dát, nějaký trest.“

Poté, co nahrávku s tímto výrokem soud přehrál, dostal obžalovaný soudce možnost se k ní vyjádřit.

„Tam zazněla, je tady sice i veřejnost, tak asi nepříliš vhodně, taková ta klasická soudní úvaha, kterou má každý soudce, tedy nejenom já: že ona je na zproštění, ale byla dva roky ve vazbě, tak jí něco musíme dát. Postupně, jak jsem ten spis studoval, konzultoval ho v senátu, tak jsme dospěli k tomu, že to je skutečně na zproštění, ale pak tedy, když holt byla ve vazbě, asi jí nějaký trest bude muset být uložen, protože dva roky vazba je skutečně dlouhá, proto také pak ten skutek vypadal v tom rozsudku tak, jak vypadal,“ uvedl Elischer.

Senát složený ze tří soudců Vrchního soudu v Praze poslal Vietnamku do vězení na čtyři roky.

Je skoro na zproštění, ale je ve vazbě, tak jí musíme dát trest, říká soudce:

VIDEO: Je skoro na zproštění, ale je ve vazbě, tak jí musíme dát trest, říká soudce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Další hodiny záznamů ze sledování

Předsedkyně senátu Veronika Cukerová avizovala, že soud bude ještě přehrávat velké množství záznamů z Elischerovy kanceláře. Pokračovat má 11. listopadu.

Obhajoba označuje policejní nahrávky ze soudcovy pracovny za nezákonné. Elischer trvá na tom, že ve své funkci nepostupoval nikdy protiprávně.

Podle obžaloby měl vzít na úplatcích přes milion korun. V jeho kanceláři našli policisté 950 tisíc v hotovosti. Soudce tvrdí, že jde o peníze z dřívějších úspor, které si v práci uschoval. V případě uznání viny mu hrozí až 12 let vězení.