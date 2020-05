Na silnicích Zlína se loni neumíralo, polepšil si i Vsetín a Kroměříž

Bezpečnost silničního provozu ve všech bývalých okresních a také v krajských městech mapuje dvakrát ročně společnost Generali Česká pojišťovna. Vychází z policejních statistik a v potaz bere nehody, při kterých jsou oběti na životech nebo vážná zranění a které se staly v zastavěné oblasti.

„Situace ve Zlínském kraji se skutečně zlepšuje. A to nejen ve velkých městech,“ uvedl krajský koordinátor BESIP Zdeněk Patík. „Radnice investují do změn, které snižují počet nehodových míst, a hodně dbají také na prevenci a informovanost obyvatel,“ dodal.

Ve statistikách, které vycházejí z počtu nehod, však hraje roli také náhoda. Nebo spíš lidský faktor.



V letošním roce už na silnicích v kraji zemřelo pět lidí. Většina nehod se stala mimo obce. Jednu si však připsalo i Valašské Meziříčí, kde koncem ledna srazil řidič popelářského vozu 85letou ženu.

„Samozřejmě se může stát, že si město vede dobře a pak ho jedna vážná nehoda srazí v pořadí. Obecně ale platí, že náhoda tvoří zhruba třicet procent z výsledku. Většinu připisuji dobré práci měst a obcí,“ doplnil Patík.

Z bývalých okresních měst je na tom nejlépe Vsetín, který loni poskočil z 20. na 14. pozici. Město má navíc potenciál jít ještě dál.

Index bezpečnosti silnic v kraji Zlín Nejlepší výsledek: 3. místo v roce 2004

Nejhorší výsledek: 13. místo v roce 2010

Aktuálně: 5. místo mezi krajskými městy Vsetín Nejlepší výsledek: 5. místo v roce 2004

Nejhorší výsledek: 50. místo v roce 2013

Aktuálně: 14 místo mezi okresními městy Kroměříž Nejlepší výsledek: 9. místo v roce 2004

Nejhorší výsledek: 57. místo v roce 2005

Aktuálně: 23. místo mezi okresními městy Uherské Hradiště Nejlepší výsledek: 3. místo v roce 2006

Nejhorší výsledek: 59. místo v roce 2013

Aktuálně: 39. místo mezi okresními městy Zdroj: Generali Česká pojišťovna

Pozn.: údaje uvedené v této tabulce jsou pravidelně sledovány od roku 2004

Jedna z nejnebezpečnějších křižovatek, u nadjezdu, kde se setkávají směry od Zlína, Horní Lidče a Valašského Meziříčí a míří do centra, se v nejbližších letech promění na mimoúrovňovou okružní křižovatku.

Dopravu v centru pomohlo zklidnit přesměrování hlavního tahu. Místo Smetanovy ulice nyní vede kolem nádraží a přes nový kruhový objezd zase ven z města. „Hlavní tah je naplánovaný tak, aby byl plynule průjezdný, kromě toho se chystá stavba další přístupové cesty do centra, přes Lapač,“ popsal starosta Vsetína Jiří Růžička.

Ta bude končit záchytným parkovištěm. Vedení radnice si od toho slibuje snížení počtu aut ve středu města.

O tři místa, z 26. na 23., se loni posunula také Kroměříž. Ta nyní pracuje na vytvoření strategie bezpečnosti silničního provozu. Dokument, který mají zatím ve Zlínském kraji dokončený pouze Otrokovice, má ukázat místa, kde dochází k nehodám, a navrhnout jejich proměnu.

Může jít třeba o zóny se sníženou rychlostí, osvětlené přechody nebo ostrůvky ve vozovce pro bezpečnější přecházení. Musí se však pracovat s celým územím města. Pokud by se měnily jen vybrané křižovatky nebo ulice, mohlo by to naopak plynulosti dopravy uškodit.

Naopak Uherské Hradiště kleslo v žebříčku na 39. pozici. Předejít nehodě, která za zhoršením výsledku stála, se však žádnou změnou v organizaci dopravy zabránit nedalo. Stala se v polovině října, kdy osobní vozidlo přejelo muže, ležícího ve vozovce. Bylo to krátce před půl čtvrtou ráno, tedy za snížené viditelnosti.

Pořadí bezpečnosti silnic v krajských městech vede po loňském roce Olomouc. Domažlice, Prachatice a Tachov se zase dělí o první příčku mezi okresními městy. Na opačném konci jsou České Budějovice a Mělník.

„Vycházíme z policejních statistik, ale pracujeme také s počtem obyvatel. Díky tomu je výsledek skutečně možné považovat za ukazatel toho, jak bezpečné silnice v jednotlivých městech jsou,“ vysvětlila mluvčí pojišťovny Ivana Buriánková.

Celkem byl loňský rok z pohledu statistik úspěšný. Nehod, které měly za následek vážná zranění, ubylo o 16 procent. Počet smrtelných nehod se snížil jen nepatrně, ze 75 v roce 2018 na 73 loni. Ve Zlínském kraji policie evidovala při nehodách 18 smrtelných zranění.