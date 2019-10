Povinné nošení reflexních prvků pomohlo, střetů s chodci významně ubylo

Dva motorkáři zemřeli během jednoho víkendu na Vsetínsku, oběma bylo 26 let. Ve Slušovicích zase zemřela 77letá žena, kterou srazil projíždějící kamion.

Celkem letos přibylo u silnic ve Zlínském kraji dvanáct křížků. Nadcházející období podzimu a zimy může statistiku zásadně zhoršit. Odborníci varují před brzkým stmíváním a častějšími mlhami.

„Snížená viditelnost bývá velmi častou příčinou nehod,“ potvrdila mluvčí krajské policie Lenka Javorková.

Ve Zlínském kraji se situace zásadně zlepšila v posledních třech letech, kdy platí pro chodce povinnost nosit mimo obec reflexní prvky.

„Zásadně klesl počet nehod, ve kterých figurovali,“ upozornil krajský koordinátor BESIP Zdeněk Patík.

Zlepšení situace dokládá i to, že mezi letošními oběťmi dopravních nehod žádný „neviditelný“ chodec nebyl. Mezi zraněnými však ano.

Ke konci září policie evidovala 115 dopravních nehod s chodcem. Z toho 34 střetů se odehrálo za snížené viditelnosti. Jen jedna nehoda se ale stala mimo obec, kdy chodec neměl povinné reflexní prvky. Na cyklostezce ho srazil muž na kole.

Za zmínku ale stojí fakt, že další dva chodci utrpěli zranění za snížené viditelnosti uvnitř obce, i když v místech, kde nebylo veřejné osvětlení.

„Velmi bych uvítal, kdyby se povinnost nosit reflexní prvky rozšířila i na obce nebo plošně. Naštěstí už to berou za své i výrobci oblečení, odrazky jsou vidět stále častěji,“ míní Patík.

Řidiči neřeší špatné svícení ani zhoršující se zrak

Povinnost být vidět však často nerespektují ani řidiči. „Jednookých aut, kterým některé ze světel nesvítí, potkáte denně několik,“ potvrdil Patík.

Také proto se nedávno uskutečnila napříč republikou preventivně bezpečnostní akce zaměřená na správně seřízené světlomety. Zapojily se do ní servisy, které službu nabízely motoristům zdarma.

Ve spolupráci s BESIP se koná pravidelně, vždy na podzim, kdy je problematika svícení více aktuální. Náhradní žárovka už není součástí povinné výbavy a výmluva, že praskla právě teď a řidič míří do servisu, je víc než běžná.

Vidět ale musí i samotní řidiči. Během léta se na několika místech v zemi konalo bezplatné měření zraku, přímo ve Zlíně ho mohli zájemci absolvovat v srpnu během Barum Rally a znovu před koncem září. Možnost využilo několik stovek lidí. Šlo o jednoduchý test zraku na speciálním screeningovým přístrojem, který odhalí, zda dotyčný vidí dobře na dálku na levé, pravé a obě oči současně.

Výsledky potvrdily to, co v celé republice. Dobře vidí 58 procent testovaných, naopak 14 procent z nich by za volant nemělo sedat vůbec. A necelá třetina by neměla řídit bez brýlí nebo kontaktních čoček.

„Každý metr, který řidič nevidí, rozhoduje o rychlosti reakce a o tom, jestli způsobí nehodu,“ upozornil Patík.

Vůbec nejhorší je situace ve věkové skupině nad 35 let. V té době se zrak začíná horšit velké části populace. Lidé si však na postupné zhoršování zraku zvyknou, a dokud je to samotné nezačne omezovat, neřeší ho a k očnímu lékaři mnohdy přicházejí pozdě.

„Stává se, že už při první návštěvě v ordinaci má člověk dvě a půl dioptrie, aniž by to tušil. Velký problém může být třeba zelený zákal, o kterém neví, nebo následky úrazů či mrtvice,“ potvrdila oční lékařka ze Vsetína Jana Strnadová.

V letošním roce policie ve Zlínském kraji eviduje 3 336 nehod. Z nich 12 bylo smrtelných a 86 lidí utrpělo vážná zranění. Při porovnání stejných období, tedy od ledna do konce září, je to nejméně v posledních čtyřech letech.

Nejvíc obětí mělo těchto devět měsíců v roce 2017, kdy na silnicích ve Zlínském kraji zemřelo 21 lidí. Počet vážně zraněných byl zase nejvyšší v roce 2016. Tehdy šlo o 149 lidí.

Počet lehce zraněných se prakticky nemění, vždy ale mírně překročil tisícovku.

Pozitivní informaci přináší statistika počtu nehod, při kterých hrál roli alkohol. Také těch je letos nejméně za sledované období. Z celkového počtu jich bylo 185.