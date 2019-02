Sestry ve Zlíně se bouří, protestovaly kvůli vývoji platů a nedostatku lidí

„Povídá se, že v naší nemocnici všechno funguje. Vedení to stále staví tak, že je nás dost, personálu ve skupině nelékařských zdravotnických profesí chybí pouze třicet, všichni jsou spokojení a jen odbory kverulují. Není to pravda,“ prohlásila staniční sestra a předsedkyně odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Baťovy nemocnice Martina Hvozdenská.

Podle dvou odborových svazů ze čtyř se ve Zlíně porušuje zákoník práce, špatně funguje personální oddělení, vedení jedná velmi direktivně, zdravotnický personál je kvůli přemíře práce přetížený a ve stresu, uzavírají se oddělení a zaměstnanci nevědí, za jakých mzdových podmínek vlastně pracují.

Kolektivní smlouva, která má být výsledkem shody odborů s vedením nemocnice především ohledně mzdových podmínek, skutečně uzavřená není. A nebude, dokud ke shodě nedojde.

Sestrám na návrhu vedení nemocnice vadí hlavně omezení a zrušení některých příplatků. Jde hlavně o takzvaný stabilizační příplatek. Ten není součástí tarifní mzdy, ale všechny sestry ho dostávaly pravidelně každý měsíc.

Zavedlo ho před deseti lety ministerstvo zdravotnictví, které tím chtělo udržet v nemocnicích potřebný zdravotnický personál. Tehdy byl ve výši 2 500 korun. Dnes se v Baťově nemocnici pohybuje kolem 1 500 korun.

Nemocnice ho od tohoto roku zrušila. Na druhou stranu však zavedla pro sestry příplatky ve výši sedmi tisíc korun měsíčně.

„Mzdy se zvednou o šest procent. Nelékařského zdravotnického personálu si vážíme, proto jsme jim loni navýšili mzdy o deset procent, což bylo nejvíce ze všech profesních kategorií v nemocnici. Letos jsme zavedli sedmitisícový příplatek,“ sdělila na zastupitelstvu členka představenstva Nemocnic Zlínského kraje Lucie Štěpánková, která má na starosti personální otázky.

Peníze má rozdělovat nadřízený

Nemocnice letos dostane 147 milionů korun a všechny je použije na tyto účely. Z toho 90 milionů korun půjde podle Štěpánkové právě sestrám. Jejich příjem se loni meziročně zvýšil o 18 procent a letos to bude o 20 procent. Vedení špitálu také chtělo mzdy srovnat, aby mezi nimi nebyly velké rozdíly.

Sestry ale namítají, že v praxi to neznamená, že by každá dostala ve výplatě o sedm tisíc korun více. Zrušený stabilizační příplatek tuto částku vlastně poníží. Navíc ne všem stejně, ale různě.

Nejhůře by na tom měly být sestry na lůžkách dlouhodobě nemocných (LDN), geriatrii, anesteziologicko-resuscitačním oddělení nebo na jednotce intenzivní péče (JIP). Peníze by také měl rozdělovat přímý nadřízený a personál se proto obává, že to nebude objektivní.

Zdravotnice rovněž zastupitele upozorňovaly, že mzdový předpis vydaný před dvěma týdny nemá podle jejich názoru daná kritéria.

„Není jasně dané, do jaké tarifní třídy kdo patří. Už se stalo, že sestra, která roky spadala do nějaké třídy, se najednou ocitla v nižší, tudíž má nižší mzdu,“ popsala Hvozdenská.

„Nejsou daná jasná kritéria, jak mají nadřízení rozdělovat odměny. Nevíme, za co vlastně pracujeme, nikdo se s námi nebaví. To ukazuje na špatnou práci oddělení řízení lidských zdrojů,“ zdůraznila.

Hejtman Čunek: Vedení se snaží mzdy zaměstnanců srovnat

Sestry upozorňovaly i na nedostatek kolegyň a z toho plynoucí stres a vyčerpání. Kvůli nedostatku sester jsou uzavřená dvě lůžka na interní JIP, 17 lůžek na kardiologii i 21 ošetřovatelských lůžek na LDN. Kapacita ovšem podle vedení nemocnice stačí.

„Chybí tolik sester, že jejich přesčasová práce překračuje roční limity. Nesouhlasíme s odebráním příplatku, protože to jsou peníze, se kterými sestry počítají. A když ho nedostanou, snižuje to jejich motivaci k práci i setrvání v nemocnici,“ konstatovala Edita Habartová, která pracuje ve zlínské nemocnici 25 let.

Hejtman Jiří Čunek, jenž má zdravotnictví ve své kompetenci, krátce vysvětlil, že vedení se snažilo mzdy zaměstnanců srovnat.

„Zvyšovali jsme je těm, kteří je měli neoprávněně nízko. A to se pochopitelně nelíbí těm, kteří je mají dlouhodobě vysoké a mzdy jsme jim zmrazili,“ uvedl.

Zastupitelé po tříhodinovém jednání nakonec žádné usnesení nepřijali. Zástupci opozice se však chtějí sejít se sestrami i vedením, aby si ujasnili detaily.

„Jsme znepokojení z toho, jak situaci v nemocnici sestry popisovaly. Ale neměli jsme dost času se na to připravit,“ vysvětlil Tomáš Pajonk za Svobodné a Soukromníky.

Za týden by se měly sejít také sesterské odbory ze Zlína, aby se dohodly na dalším postupu.