Šance pro Riviéru. Slavné koupaliště chátralo, nový majitel chystá změny

Zpustlá, zarostlá pláň. Polorozbourané domky s vybitými okny. Posprejovaný bazén, z jehož rozbitého dna trčí trsy trávy. Zrezivělá konstrukce s oprýskanými tobogany.

I když mu stále nelze upřít jisté kouzlo, na první pohled je jasné, že doby největší slávy má zlínské koupaliště Riviéra dávno za sebou.

Není divu. Plavecký areál na okraji Malenovic už více než třináct let leží ladem a chátrá. V posledních letech platil za ostudu Zlína. Na sklonku loňského roku se však udála podstatná změna – Riviéra získala nového majitele, který má v plánu lokalitu zvelebovat.

„Rádi bychom tu postavili sídlo firmy a otevřeli část areálu veřejnosti,“ představuje své plány nová majitelka Radmila Pospíšilová.

Ta stojí v čele firmy Mobilboard, která se zabývá reklamou na vozech hromadné dopravy. Dosud sídlí v nájmu ve Zlíně, což se zdá majitelce neekonomické.

„Dlouhodobě jsem hledala pozemek. Měla jsem představu, aby to bylo v zeleni, v ekologickém stylu. Zjistila jsem ale, že ve Zlíně volné zelené parcely prakticky nejsou,“ líčí Pospíšilová.

Protože znala osud Riviéry, napadlo ji zeptat se dřívějších majitelů. „Jednání bylo až překvapivě rychlé. Zřejmě jsem přišla ve vhodnou dobu,“ podotkla.

Dlouho to přitom vypadalo, že situace okolo Riviéry nemá východisko. Dřívější vlastníci provozovali koupaliště do roku 2007. V té době však bazén přestal splňovat hygienické nároky a majitelé už do něj nechtěli investovat.

Později se pozemky snažili prodat městu, údajnou cenu deset milionů však vedení Zlína odmítalo.

Díru po bazénu možná zaplní biotop s jezírkem

„Stále si myslím, že by bylo nejlepším řešením, kdyby město koupaliště obnovilo. Na této straně Zlína takové vyžití chybí,“ upozorňoval ještě před časem bývalý zlínský radní Zdeněk Blažek, který koupaliště s dalšími třemi společníky vlastnil.

Magistrát však zdůrazňoval, že do koupaliště by byly potřebné obrovské investice, Zlín navíc už dva koupací areály provozuje.

S provozem koupaliště nepočítá ani Radmila Pospíšilová. „Je to absolutně nereálné. Byla by to ekonomická sebevražda,“ má jasno. „Dva měsíce v roce vás neuživí, navíc to stávající koupaliště je natolik zničené, že prakticky nelze obnovit.“

Představy o proměně areálu o rozloze 13 tisíc metrů čtverečních však má. V jedné části by ráda vybudovala vzorovou ekologickou budovu jako sídlo firmy, se sdílenými kancelářemi v přírodě a školicím centrem.

V prostoru, kde zeje díra po bazénu, by mohl vzniknout biotop s jezírkem s možností přírodního koupání. Velká zelená plocha by mohla sloužit jako piknikové prostranství určené k vaření v přírodě.

Tobogán zůstane, ale nebude za „ohyzdu“

Zachovaná zůstane i železná konstrukce se 104 metry dlouhým toboganem. Mimochodem, ten kdysi patříval k těm vůbec nejdelším v Česku. I po zavření koupaliště byl vděčným cílem fotografů.

Koupaliště Riviéra Pod hradem v Malenovicích se lidé koupali už od roku 1932, tehdy ještě v rybníce. Později tu vznikl klasický bazén, který v devadesátých letech modernizovali noví majitelé. Přibyl tu 102 metry dlouhý tobogan se 23metrovou skluzavkou, což byly na tu dobu mimořádné atrakce. Provoz koupaliště skončil v roce 2007, kdy bazén přestal splňovat přísnější hygienické normy. Postupně se stal ostudou Zlína. Odkoupení zvažovalo město, ale kvůli velkým nákladům na rekonstrukci na to nepřistoupilo. I kvůli nostalgii po znovuzprovoznění dlouho volala veřejnost.

„Bourat ho nechci,“ říká majitelka. „Přemýšlím o nějakém kreativním nápadu, aby zůstal zachovaný a zároveň nepůsobil jako ohyzda. Ráda bych, aby se z něj stalo něco, co každého nadchne a překvapí.“ O konkrétním využití tobogánu se ještě bude radit s architektem.

Ve hře je i možnost pronajímat část areálu ke společenským akcím nebo jej nechat částečně otevřený veřejnosti.

„Představu o termínu momentálně nemáme, pravděpodobně bychom to rozdělili do etap,“ naznačila Pospíšilová s tím, že o konkrétním využití tobogánu se ještě bude radit s architektem.

Areál v nadcházejících měsících čeká čištění a sečení, k zemi by měly jít rozpadající se budovy.

„Celou plochu jsme nechali oplotit, někteří lidé to bohužel stále nerespektují. Nejde jen o to, že by někdo něco ničil, ale není to tu bezpečné. V zemi jsou díry od šachet, budovy se rozpadají,“ upozorňuje Pospíšilová.

Návštěvu Riviéry je ovšem možné si domluvit. K areálu také vznikly nové facebookové stránky a minulý pátek už tu byl první den otevřených dveří.

Podmínkou je změna územního plánu

Majitelka zároveň zdůrazňuje, že konkrétní proměna Riviéry bude záviset na dohodě s městem. Zlín totiž vlastní okolní pozemky a také chystá jejich rekultivaci.

„Věřím, že pokud se v areálu Riviéry podaří vytvořit piknikový prostor, případně přírodní jezírka, jenom to vhodně doplní rekreační využití celé lokality,“ míní náměstek primátora Bedřich Landsfeld. Příchod nového majitele, který chce prostor zkulturnit, vítá.

Samotné proměně Riviéry však bude muset předcházet změna územního plánu z koupaliště na jiné využití.

„Změna územního plánu je právo zastupitelů a nemohu předjímat, jak se rozhodnou,“ upozornil Landsfeld. „Sám za sebe ale budu usilovat o to, abychom nové majitelce vyšli vstříc. Ta lokalita si to zaslouží.“

Město už by v letošním roce chtělo zahájit proměnu prostranství u nedalekého rybníka.

„Teď je to zarostlá, nepropustná buš. Chceme ji prosvětlit a udělat zde vycházkovou zónu propojenou s blízkým třešňovým sadem,“ nastínil náměstek primátora. Počítá se s vybudováním cestiček, naučných tabulí i obnovou zdejšího sirného pramene.

Promění se i prostor přímo u malenovického hradu. Na této akci spolupracuje město se Zlínským krajem. Prostranství v okolí hradu bude otevřenější, vzniknou tu odpočinkové zóny s lavičkami a altánem a zázemí pro pořádání řemeslných trhů. Kolem hradu povede nová stezka s výhledy na kostel sv. Mikuláše a velkou část Malenovic.