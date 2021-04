Květiny, obrazy i Rychlé šípy v ulicích. Vystavuje se koronaviru navzdory

Rychlé šípy se utkávají s roboty Kdyby tyto komiksy četl Jaroslav Foglar, asi by žasl. Slavného spisovatele by těžko napadlo, že „jeho“ Rychlé šípy se mohou zapojit do protinacistického odboje, utíkat před desperáty na Divokém západě, zachraňovat Řehoře Samsu z Kafkovy povídky Proměna nebo se po únosu z planety Země utkat v aréně s bojovými roboty. Tyto příběhy inspirující se legendárním komiksem jsou do konce příštího týdne k vidění na venkovní části budovy kina Panorama v Rožnově pod Radhoštěm. Na přípravě expozice spolupracoval místní rodák Tomáš Prokůpek, jenž se věnuje historii českého komiksu a je editorem knihy Rychlé šípy a jejich úžasná nová dobrodružství. Vyšla v roce 2018 a tvoří páteř rožnovské výstavy. „Současní komiksoví autoři v ní dostali volné ruce, aby s příběhy Mirka Dušína a jeho kamarádů naložili po svém a přitom zachovali jejich duch a výrazné rysy originálu,“ popsal Prokůpek.

„Samozřejmě jsme jim vytyčili určité mantinely, jinak bychom nedostali svolení od Skautské nadace Jaroslava Foglara. Nechtěli jsme Rychlé šípy dehonestovat, ale spíše je zkusit posunout do současné podoby,“ dodal.